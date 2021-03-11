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Стало известно, когда выйдет последний фильм с Джонни Деппом

Даня Виттиг
16 часов назад
На YouTube-канале студии Saban Films вышел трейлер криминальной драмы "Город лжи" с Джонни Деппом и Форестом Уитакером. Актеры сыграли детектива и журналиста, которые расследовали убийство рэперов Тупака Шакура и The Notorious B.I.G.
Стало известно, когда выйдет последний фильм с Джонни Деппом
Фото: кадр из фильма "Тайное окно"кадр из фильма "Тайное окно"
Депп снялся в фильме еще в 2017-м году, но из-за судебных разбирательств над актером первый трейлер был выпущен в 2018-м.
Вскоре из-за юридических проблем компания и вовсе решила не выпускать фильм. Однако работа, наконец, увидит свет и появится в кинотеатрах 19 марта, а 9 апреля в цифровом формате.
История рассказывает, как детектив Рассел Пул почти 20 лет пытается раскрыть убийство. В какой-то момент он объединяется с журналистом Джеком Джексоном (Уитакер), чтобы добраться до истины. Вместе герои узнают, почему дело все эти годы остается нераскрытым и почему секретное подразделение полиции Лос-Анджелеса настроено держать события конца 1990-х годов в тайне.
Фильмы,Джонни Депп,
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