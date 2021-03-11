Стало известно, когда выйдет последний фильм с Джонни Деппом

На YouTube-канале студии Saban Films вышел трейлер криминальной драмы "Город лжи" с Джонни Деппом и Форестом Уитакером. Актеры сыграли детектива и журналиста, которые расследовали убийство рэперов Тупака Шакура и The Notorious B.I.G.

Фото: кадр из фильма "Тайное окно" кадр из фильма "Тайное окно"

Депп снялся в фильме еще в 2017-м году, но из-за судебных разбирательств над актером первый трейлер был выпущен в 2018-м.

Вскоре из-за юридических проблем компания и вовсе решила не выпускать фильм. Однако работа, наконец, увидит свет и появится в кинотеатрах 19 марта, а 9 апреля в цифровом формате.