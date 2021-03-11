Выбирая мультфильм для просмотра с ребенком, важно помнить о том, какое влияние на него может оказать та или иная история. Немногие родители задумываются об этом, но на деле, контент, который малыш потребляет в детстве, может колоссальным образом сказаться на его жизни во взрослом возрасте.

В частности, опасны неправильные установки, которыми "напичканы" даже самые популярные и на первый взгляд безобидные мультфильмы. Подробнее о них - в материале "Рамблера".

"Маша и Медведь"

Кадр из мультсериала "Маша и Медведь"

Анимационный сериал знаменит среди детей и их родителей не только в России, но еще в сотне других стран мира. Однако картина резко критикуется экспертами из-за своего негативного влияния на детскую психику. Малыши нередко перенимают поведение главной героини - вздорной капризной девочки, которая привыкла манипулировать Медведем посредством истерик и отвратительных проделок.

"Золушка"

Кадр из мультфильма "Золушка"

Культовые мультфильмы про диснеевских принцесс спустя несколько десятилетий вызывают немало вопросов. В частности, это относится к картине "Золушка". Всю свою жизнь девушка находится в позиции жертвы, надеясь, что однажды ее жизнь раз и навсегда изменится, когда появится принц и спасет ее. К счастью героини, принц действительно появляется и избавляет ее от опостылевшей жизни с мачехой и сестрами.

Данный мультфильм пропагандирует беспомощность женщины, которая как будто бы ни на что не способна без мужской помощи. Такие героини взращивают в девочках желание поскорей обрести своего "спасителя" и установку о том, что главное в жизни - это удачно выйти замуж.

"Губка Боб Квадратные Штаны"

Кадр из мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны"

Мультфильм перенасыщен саркастичным юмором, который маленьким детям понять не под силу. Кроме того, в картине поощряется глупость и агрессивность персонажей.