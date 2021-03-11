Выбирая мультфильм для просмотра с ребенком, важно помнить о том, какое влияние на него может оказать та или иная история. Немногие родители задумываются об этом, но на деле, контент, который малыш потребляет в детстве, может колоссальным образом сказаться на его жизни во взрослом возрасте.
В частности, опасны неправильные установки, которыми "напичканы" даже самые популярные и на первый взгляд безобидные мультфильмы. Подробнее о них - в материале "Рамблера".
"Маша и Медведь"
Кадр из мультсериала "Маша и Медведь"
Анимационный сериал знаменит среди детей и их родителей не только в России, но еще в сотне других стран мира. Однако картина резко критикуется экспертами из-за своего негативного влияния на детскую психику. Малыши нередко перенимают поведение главной героини - вздорной капризной девочки, которая привыкла манипулировать Медведем посредством истерик и отвратительных проделок.
"Золушка"
Кадр из мультфильма "Золушка"
Культовые мультфильмы про диснеевских принцесс спустя несколько десятилетий вызывают немало вопросов. В частности, это относится к картине "Золушка". Всю свою жизнь девушка находится в позиции жертвы, надеясь, что однажды ее жизнь раз и навсегда изменится, когда появится принц и спасет ее. К счастью героини, принц действительно появляется и избавляет ее от опостылевшей жизни с мачехой и сестрами.
Данный мультфильм пропагандирует беспомощность женщины, которая как будто бы ни на что не способна без мужской помощи. Такие героини взращивают в девочках желание поскорей обрести своего "спасителя" и установку о том, что главное в жизни - это удачно выйти замуж.
"Губка Боб Квадратные Штаны"
Кадр из мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны"
Мультфильм перенасыщен саркастичным юмором, который маленьким детям понять не под силу. Кроме того, в картине поощряется глупость и агрессивность персонажей.
По мнению американского психолога Дэниэля Салливана, "Губка Боб" искажает восприятие мира, а также провоцирует у детей развитие инфантилизма и эгоизма. Вдобавок к этому, существует теория, что автор картины изобразил в ней семь смертных грехов: алчность, ярость, зависть, лень и другие.