Умер автор музыки к фильму «Гардемарины, вперед!» 

«Сегодня умер Виктор Михайлович Лебедев, декан факультета музыкального искусства эстрады в СПбГУКИ (СПбГИК), где я училась. Великий композитор. Написал музыку более, чем к 100 фильмам, включая "Гардемарины". Светлая память»,