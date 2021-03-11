Умер автор музыки к фильму «Гардемарины, вперед!» 

Умер российский композитор Виктор Лебедев. Об этом певица Ирина Летина сообщила на своей странице во «ВКонтакте».
«Сегодня умер Виктор Михайлович Лебедев, декан факультета музыкального искусства эстрады в СПбГУКИ (СПбГИК), где я училась. Великий композитор. Написал музыку более, чем к 100 фильмам, включая "Гардемарины". Светлая память»,
— говорится в публикации.
Музыка композитора звучала также в таких фильмах, как «Дневник директора школы», «Трудно быть богом», «Пропавшие среди живых», «Будьте моим мужем», «Макар-следопыт» и «По Таганке ходят танки».
Ранее «Рамблер» писал о том, что Шахназаров подтвердил, что актеры могут получать до 300 тысяч рублей в день.