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Умер автор музыки к фильму «Гардемарины, вперед!» 

Мария Грибова 4 часа назад
Умер автор музыки к фильму «Гардемарины, вперед!»
Фото: Кадр из фильма «Тайны кино»
Умер российский композитор Виктор Лебедев. Об этом певица Ирина Летина сообщила на своей странице во «ВКонтакте».

«Сегодня умер Виктор Михайлович Лебедев, декан факультета музыкального искусства эстрады в СПбГУКИ (СПбГИК), где я училась. Великий композитор. Написал музыку более, чем к 100 фильмам, включая "Гардемарины". Светлая память»,

— говорится в публикации.
Музыка композитора звучала также в таких фильмах, как «Дневник директора школы», «Трудно быть богом», «Пропавшие среди живых», «Будьте моим мужем», «Макар-следопыт» и «По Таганке ходят танки».
Ранее «Рамблер» писал о том, что Шахназаров подтвердил, что актеры могут получать до 300 тысяч рублей в день.
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Фильмы , Макар-следопыт , Виктор Лебедев
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