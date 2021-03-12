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Как за 20$ Клуни уговорил Робертс сняться в «11 друзьях Оушена» 

Мира Маркина 2 часа назад
Как за 20$ Клуни уговорил Робертс сняться в «11 друзьях Оушена»
Фото: Кадр из фильма "11 друзей Оушена"
Криминальный триллер "11 друзей Оушена" по праву считается одной из лучших картин в своем жанре. Во многом успех киноленты обусловлен звездным актерским составом: главные роли в фильме Стивена Содерберга исполнили Джордж Клуни, Брэд Питт, Мэтт Дэймон и Кейси Аффлек. Центральная женская роль досталась оскароносной Джулии Робертс.
Однако мало кто знает о том, что изначально актриса не должна была сниматься в фильме. Чтобы Робертс согласилась на съемки в киноленте, потребовалась уловка. Подробнее о ней — в материале "Рамблера".
Джордж Клуни верил в успех "11 друзей Оушена", даже несмотря на то, что оригинальная одноименная картина 1960 года (фильм Содерберга — ремейк), провалилась в прокате. Он был убежден, что в киноленте должны появиться лучшие артисты и потому решил привлечь Джулию Робертс, карьера которой в начале 00-х находилась в зените.
Чтобы уговорить актрису на съемки, Клуни отправил ей $20 и записку. В ней он объяснил, что знает, что актриса берет за свое участие в фильмах гонорар с цифрой 20 (в те годы Робертс получала $20 миллионов за роль). Шутка коллеги так понравилась Джулии, что она тут же согласилась на съемки.
Видео дня. Что стало со звездами сериала «Зачарованные»
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Фильмы , Джордж Клуни , Брэд Питт , Стивен Содерберг , Мэтт Дэймон , Джулия Робертс
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