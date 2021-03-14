Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ

«Аватар» вновь стал самым кассовым фильмом в истории 

Мария Грибова 4 часа назад
«Аватар» вновь стал самым кассовым фильмом в истории
Фото: Кадр из фильма «Аватар»
Фильм «Аватар» режиссера Джеймса Кэмерона вновь стал самым кассовым в истории кинематографа. Об этом сообщает издание Deadline.
На протяжении 10 лет блокбастер сохранял лидирующую позицию, пока в 2019 году его место не занял фильм «Мстители: Финал».
Вновь возглавить рейтинг «Аватару» помогло переиздание в Китае. Таким образом, сборы фильма возросли примерно на $12,3 миллионов.
Премьера сиквела запланирована на декабрь 202 года.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Варлей поспорила с Зацепиным из-за песни в «Кавказской пленнице».
Видео дня. Что стало со звездами сериала «Зачарованные»
Фильмы , Аватар , Мстители: Финал , Джеймс Кэмерон
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Актеры, которые спасли карьеру одной ролью
12:45
Актеры, которые спасли карьеру одной ролью
Актеры
Что известно о белорусской группе, которую не пустили на «Евровидение»
02:06
Что известно о белорусской группе, которую не пустили на «Евровидение»
ТВ
Огромный экран упал на телеведущего в прямом эфире
01:06
Огромный экран упал на телеведущего в прямом эфире
ТВ
Что стало с Японцем из фильма «Республика ШКИД»
03:32
Что стало с Японцем из фильма «Республика ШКИД»
Актеры
Появилось официальное видео номера от России на «Евровидении»
03:13
Появилось официальное видео номера от России на «Евровидении»
ТВ
Что стало с актерами сериала «Восьмидесятые»
10:04
Что стало с актерами сериала «Восьмидесятые»
Актеры
Десять фактов о Безрукове, о которых мало кто знает
04:49
Десять фактов о Безрукове, о которых мало кто знает
Актеры
Восемь браков, а счастья нет: история звезды «Место встречи изменить нельзя»
07:45
Восемь браков, а счастья нет: история звезды «Место встречи изменить нельзя»
Актеры
Как изменились актеры «Молодежки»
07:13
Как изменились актеры «Молодежки»
Актеры
Что стало со звездами сериала «Зачарованные»
09:17
Что стало со звездами сериала «Зачарованные»
Сериалы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение