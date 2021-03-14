«Аватар» вновь стал самым кассовым фильмом в истории 

Фильм «Аватар» режиссера Джеймса Кэмерона вновь стал самым кассовым в истории кинематографа. Об этом сообщает издание Deadline.
На протяжении 10 лет блокбастер сохранял лидирующую позицию, пока в 2019 году его место не занял фильм «Мстители: Финал».
Вновь возглавить рейтинг «Аватару» помогло переиздание в Китае. Таким образом, сборы фильма возросли примерно на $12,3 миллионов.
Премьера сиквела запланирована на декабрь 202 года.
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