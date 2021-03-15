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Что смотреть в кино с 18 марта

Александра Нечаева
6 часов назад
Подборка фильмов, которые стоит посмотреть на этой неделе на большом экране, в материале "Рамблера".

"Никто"

Фильм, заставляющий задуматься о том, кто мы есть на самом деле и что за демоны живут глубоко внутри нас. Хэтч Мэнселл — примерный семьянин, хороший сосед и вообще человек, положительный во всех отношениях. Но долгие годы в нем копились сдерживаемые ярость и раздражение. Они и вырываются на волю в момент, когда в дом Хэтча забираются грабители. Герою предстоит столкнуться с самой темной стороной себя самого.

"Игры шпионов"

История о том, как в годы Холодной войны британский шпион Гревилл Винн и советский информатор Олег Пеньковский, сотрудничая, совместными усилиями пытались положить конец Карибскому кризису.

"Оборотень"

Шериф Маршалл берется расследовать загадочные убийства, которые совершаются каждую ночь, когда на небе сияет полная луна. Кто совершает преступления: серийный убийца или оборотень?

"Мой брат — супергерой"

У Джека есть две сестры, но он всегда мечтал о брате. Однажды родители сообщают мальчику, что у него, наконец, будет брат, добавляя при этом, что малыш будет особенным. Джек полагает, что братишка будет иметь суперсилу, как знаменитые супергерои, даже не подозревая, что ему придется многое осознать и переосмыслить с появлением долгожданного брата.

"Хребет дьявола"

Группа геологов отправляется в научную экспедицию в заброшенный шахтерский городок. Но вместо того, чтобы заниматься исследованиями, членам экспедиции приходится бороться за выживание: ведь своим появлением они пробудили в городке нечто зловещее.
Фильмы,Видео,Оборотень,Олег Пеньковский,
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