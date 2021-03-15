Что смотреть в кино с 18 марта

Подборка фильмов, которые стоит посмотреть на этой неделе на большом экране, в материале "Рамблера".
"Никто"
Фильм, заставляющий задуматься о том, кто мы есть на самом деле и что за демоны живут глубоко внутри нас. Хэтч Мэнселл — примерный семьянин, хороший сосед и вообще человек, положительный во всех отношениях. Но долгие годы в нем копились сдерживаемые ярость и раздражение. Они и вырываются на волю в момент, когда в дом Хэтча забираются грабители. Герою предстоит столкнуться с самой темной стороной себя самого.
"Игры шпионов"
История о том, как в годы Холодной войны британский шпион Гревилл Винн и советский информатор Олег Пеньковский
, сотрудничая, совместными усилиями пытались положить конец Карибскому кризису.
"Оборотень"
Шериф Маршалл берется расследовать загадочные убийства, которые совершаются каждую ночь, когда на небе сияет полная луна. Кто совершает преступления: серийный убийца или оборотень?
"Мой брат — супергерой"
У Джека есть две сестры, но он всегда мечтал о брате. Однажды родители сообщают мальчику, что у него, наконец, будет брат, добавляя при этом, что малыш будет особенным. Джек полагает, что братишка будет иметь суперсилу, как знаменитые супергерои, даже не подозревая, что ему придется многое осознать и переосмыслить с появлением долгожданного брата.
"Хребет дьявола"
Группа геологов отправляется в научную экспедицию в заброшенный шахтерский городок. Но вместо того, чтобы заниматься исследованиями, членам экспедиции приходится бороться за выживание: ведь своим появлением они пробудили в городке нечто зловещее.