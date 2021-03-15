Династии талантливых актрис в российском кино 

Мнение, что дети гениальных родителей не блещут талантами — распространенное заблуждение. Существует немало династий, в которых природа щедро наделяет талантом представителей каждого поколения. Так, российскому зрителю знакомы актерские династии, в которых дочери берут профессию матери и делают успешную карьеру в театре, на телевидении и в кино.

Миллионы поклонников восхищаются талантливой игрой Марии Тереховой. Зрители советской эпохи помнят и любят очаровательную Диану из двухсерийного фильма «Собака на сене» . Благодаря гению актрисы даже коварная Миледи из «Трех мушкетеров» вызывает симпатию.

Маргарита Терехова рассталась с отцом ее дочери Анны, когда той было два года. Бывший супруг актер Савва Хашимов вернулся на родину — в Болгарию. Актриса одна воспитывала дочь. Она старалась быть хорошей матерью, уделяя Анне каждую свободную минуту. И ей это удалось. Девочка хотела во всем походить на мать, мечтала о карьере актрисы.

Однако, Терехова не одобряла выбор дочери. Тем не менее, Анна проявила настойчивость и стала актрисой, как мама. Сегодня Терехова-младшая — востребованная актриса театра и кино. Маргарита Терехова оставила карьеру актрисы из-за болезни Альцгеймера. Анна заботится о матери, продолжая сниматься в кино и играть в театре.

Сложно назвать отправную точку популярности советской актрисы Ларисы Голубкиной. Ее талантливая игра пленила сердца миллионов зрителей. Достаточно вспомнить очаровательную Энн из двухсерийного фильма «Трое в лодке, не считая собаки» или озорную Шурочку Азарову из «Гусарской баллады». Несмотря на всенародную любовь, Лариса Голубкина часто отклоняла предложения кинорежиссеров, отдавая все свое время театру.

Ее дочь Мария впервые вышла на съемочную площадку, будучи подростком. С тех пор она не оставляла кинематограф. С момента окончания Театрального училища имени Щукина она побывала в роли радио— и телеведущей, снялась в 37 фильмах, сыграла множество ролей в театре. Мария Голубкина получила премию «Созвездие» за дебютную роль, приз зрительских симпатий, учрежденный газетой «Комсомольская правда», приз Каннского кинофестиваля.

Советская актриса Лидия Вертинская (в девичестве Циргвава) никогда не мечтала о кинокарьере. Ее дебютная роль птицы феникса в сказке «Садко» положила начало стремительному взлету на пик популярности. Хотя актриса снялась только в пяти проектах, золотой фонд советского кинематографа навсегда запечатлел ее яркий талант.

Лидия Вертинская вырастила двух дочерей, которые также стали известными актрисами. Они были влюблены в актерскую профессию, работали на съемочной площадке с полной самоотдачей. Стоит упомянуть, что Анастасия, получив роль Гуттиэре в фильме «Человек-амфибия» , специально для этой роли научилась плавать. Яркий талант Марианны и Анастасии Вертинских отмечен почетными званиями. Со временем они оставили карьеру в кинематографе.

Кинозрители знают Анну Самохину по ролям в фильмах «Узник замка Иф», «Воры в законе», «Дон Сезар де Базан» и других. Харизматичная, талантливая актриса стала бриллиантом в короне российского кинематографа. Неудивительно, что ее дочь Александра выразила желание пойти по стопам матери. На этой почве в семье произошел конфликт, поскольку звездная мать была против актерской карьеры дочери.

Между матерью и дочерью не было взаимопонимания. Анна много снималась, часто гастролировала. Александра с восьми лет жила с бабушкой и страстно ревновала мать к ее профессии. Дочь пошла на примирение, когда онкологи поставили матери страшный диагноз. Позже Александра рассказывала, что страх перед потерей близкого человека оказался сильнее детских обид. В жизни дочери и матери наступил сложный и неоднозначный период. Осознание близкого конца послужило толчком к примирению, появлению доверия и привязанности, которые до этого никогда не проявлялись.

Александра Самохина стала популярной и узнаваемой зрителями актрисой. Она снимается в кино, играет в театре. Актриса снималась в известных телепроектах: «Объявлены в розыск», «Черный ворон» и других.

Ирину Алферову часто называют самой красивой актрисой российского кинематографа. Зрители знают ее по фильмам «Хождение по мукам», «ТАСС уполномочен заявить», «Д’Артаньян и три мушкетера».

Примечательно, что ее дочь Ксения никогда не грезила актерской карьерой. Она решила пойти по стопам отца-дипломата. Родители расстались, когда девочке исполнилось два года. Ксения поступила в юридический вуз и успешно его окончила, затем прошла стажировку в британской адвокатской конторе.

Вернувшись на родину, девушка подала документы в школу-студию МХАТ. Ксения объяснила кардинальную смену карьеры так: победила генетика матери-актрисы. Популярность свалилась на Ксению после дебюта в телесериале «Московские окна». Ксения Алферова продолжает сниматься, играет в театре, участвует в популярных телепроектах.

Зрители полюбили Татьяну Лютаеву после выхода фильма «Гардемарины, вперед!», где она сыграла Анастасию Ягужинскую. На молодую актрису посыпались предложения от ведущих кинорежиссеров страны. Но она решила переехать с семьей в Литву, где продолжила карьеру в театре. В семье Дитковските родилась дочь Агния, которая впоследствии продолжила актерскую династию.

Агния Дитковските не получила актерского образования, ее отчислили с первого курса института. Тем не менее, первую главную роль Агния сыграла в 18 лет. У Агнии Дитковските сложилась блестящая актерская карьера. Она много снимается, участвует в популярных телешоу, играет в театре.

Удивительно талантливая и трудолюбивая актриса Ксения Раппорт знакома зрителям по проектам «Агент национальной безопасности», «Улицы разбитых фонарей», «Ликвидация» и многим другим. Зарубежные режиссеры часто предлагают роли российской актрисе. Итальянская премия кинематографа отметила талантливую игру Ксении в фильме «Незнакомка».

Дочь актрисы Аглая Тарасова с детства знакома с атмосферой съемочных площадок, поскольку мать часто брала ее с собой. В отличии от многих девочек, Аглая не мечтала быть актрисой. После окончания школы Тарасова подала документы в Петербургский университет, чтобы стать политологом. Но ей была уготована актерская судьба.

Однажды Аглая согласилась сыграть эпизодическую роль в сериале. Первый опыт на съемочной площадке пробудил желание стать актрисой. Вскоре Аглая Тарасова сыграла значимую роль в сериале «После школы». Несмотря на разносторонний талант актрисы, зрители запомнили Аглаю Тарасову в роли Софьи из комедийного сериала «Интерны».

Светлана Тома и ее дочь Ирина Лачина

После роли цыганки в известной ленте «Табор уходит в небо» Светлана Тома долго получала роли восточных красавиц. Со временем ей удалось выйти за рамки шаблона и получить роли в фильмах «Анна Павлова» и «Благочестивая Марта» . Светлану не смущало, что ей предлагали роли второго плана. Актриса продолжала много сниматься.

Дочь Светланы Ирина Лачина продолжила актерскую династию. Она также много снимается в телевизионных проектах и в кино. Талантливая актриса запомнилась зрителям по фильмам «Медвежий угол», «Леди Босс» и другим.