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Какие фильмы Кончаловского были выдвинуты на «Оскар» 

Мария Грибова 1 час назад
Какие фильмы Кончаловского были выдвинуты на «Оскар»
Фото: Кадр из фильма «Дорогие товарищи!»
В 2021 году картина российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошла в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Однако 15 марта стало известно, что фильм так и не был номинирован. «Рамблер» решил вспомнить все картины Кончаловского, которые были выдвинуты на престижную премию «Оскар». Интересно, что в каждом из них главную роль исполнила жена режиссера Юлия Высоцкая.

«Дом дураков»

Кадр из фильма «Дом дураков»
По сюжету, во время войны в Чечне стоит огороженная забором клиника для душевнобольных. И однажды весь персонал во главе с доктором Ильичом исчезает, что позволяет пациентам наслаждаться свободой, пока внезапно не появляется чеченский отряд. Эта картина в итоге так и не попала в шорт-лист премии «Оскар».

«Рай»

Кадр из фильма «Рай»
Русскую аристократку, эмигрантку и участницу французского сопротивления арестовывают нацисты за то, что она прятала еврейских детей. Главная героиня готова на все, чтобы избежать пыток и выбраться на свободу, однако ее жизнь становится настоящим адом, и любые шансы на спасение рассеиваются. «Рай» был включен в декабрьский шорт-лист из девяти фильмов, но в итоговую номинацию не попал.

«Дорогие товарищи!»

Кадр из фильма «Дорогие товарищи!»
Черно-белый фильм повествует о событиях 1962 года, известных как новочеркасский расстрел. На главном городском заводе идет забастовка, люди требуют снижения цен на продукты и повышения зарплат. После того, как к бастующим присоединились рабочие других предприятий, правительственная комиссия ввела в город армию.
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Фильмы , Оскар , Рай , Андрей Михалков-Кончаловский , Юлия Высоцкая
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