Тина Тернер после инсульта попрощалась с фанатами 

Культовая американская певица и актриса Тина Тернер попрощалась с поклонниками в новом документальном фильме о ней от телеканала Sky.

81-летняя лауреатка восьми премий «Грэмми» с экранов заявила, что последние годы жизни хочет провести вдали от публики и камер.

Кроме того, исполнительница призналась, что страдает от посттравматического расстройства из-за домашнего насилия, которому подвергалась в браке с первым мужем, музыкантом Айком Тернером.

Напомним, что поп-звезда в 2013 году перенесла инсульт, а спустя три года у нее обнаружили рак кишечника. Звезда попробовала гомеопатию, но это лишь ухудшило состояние ее здоровья. Позже у нее развилась почечная недостаточность, а затем ей пересадили почку.