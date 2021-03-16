Тина Тернер после инсульта попрощалась с фанатами 

Культовая американская певица и актриса Тина Тернер попрощалась с поклонниками в новом документальном фильме о ней от телеканала Sky.
81-летняя лауреатка восьми премий «Грэмми» с экранов заявила, что последние годы жизни хочет провести вдали от публики и камер.
Кроме того, исполнительница призналась, что страдает от посттравматического расстройства из-за домашнего насилия, которому подвергалась в браке с первым мужем, музыкантом Айком Тернером.
Напомним, что поп-звезда в 2013 году перенесла инсульт, а спустя три года у нее обнаружили рак кишечника. Звезда попробовала гомеопатию, но это лишь ухудшило состояние ее здоровья. Позже у нее развилась почечная недостаточность, а затем ей пересадили почку.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, как подруга певицы Юлии Началовой написала о ней пронзительный пост в Сети.