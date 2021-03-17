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«Он — однолюб»: Бедрос Киркоров озвучил имя женщины, которую всю жизнь любит его сын 

Teleprogramma.pro и ещё 3 7 часов назад
Отец Филиппа Киркорова рассказал об одиночестве сына
Фото: Слово и Дело
Отец поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова Бедрос заявил, что его звездный сын всю жизнь любит только одну женщину. Это Примадонна и его бывшая жена — певица Алла Пугачева. Филипп Киркоров и Алла Пугачева. Фото: Globallookpress.com
«Кроме Аллы Филипп никогда никого не любил. Не любил и не любит. Он — однолюб. В этом плане он пошел в меня».
Бедрос Киркоров По словам Бедроса Киркорова, это все домыслы, якобы у его сына роман с певицей Азизой. При этом он признал, что к этой женщине Филипп всегда прекрасно относился. Как считает Бедрос Киркоров, у его сына и Азизы исключительно дружеские отношения. Ни о каком романе на данном этапе и речи быть не может. Он заметил, что Азиза сейчас действительно находится просто в потрясающей форме. Она очень молодо выглядит, сообщает
«Собеседник».
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Напомним, что Филипп Киркоров и Алла Пугачева были мужем и женой на протяжении 11 лет. Они жили вместе с 1994 по 2005 год. Позже у Примадонны начались отношения с юмористом Максимом Галкиным. Смотрите также:
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Комментарии 2
Фильмы , Филипп Киркоров , Бедрос Киркоров , Максим Галкин , Алла Пугачева , ИД "Собеседник"
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