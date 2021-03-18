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«Я робел – абсолютно»: Анатолий Кот вспомнил постельную сцену в кино с Кристиной Орбакайте

Teleprogramma.pro
9 часов назад
Актер Анатолий Кот в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как играл постельную сцену в сериале «Родственный обмен» с актрисой Кристиной Орбакайте.
Анатолий Кот вспомнил постельную сцену в кино с Кристиной Орбакайте
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com
«Это был сумасшедший момент. Сцена снималась в Израиле. Прихожу на съемочную площадку. Володя Котт был режиссером картины. И он говорит: «Толя, познакомься — это Кристина. Кристина, познакомься — это Толя. Так, первая сцена. Ну раздевайтесь. Ложитесь». Так и познакомились».
Как отметил Анатолий Кот, у него во время съемок рука онемела. Кристина долго лежала на ней.
«А я боюсь ей сказать. Так с онемевшей рукой и долежал. Такое в кино иногда случается. Я робел — абсолютно. Потом познакомились с Кристиной. Она трудоголик и просто прекрасный человек. Я рад этому знакомству. Чрезмерно благодарен звездам, что так это все сложилось», — заметил актер.
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