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Актёр Александр Казимиров умер в Одессе. Ему было 76 лет. О смерти коллеги рассказал актёр Одесского академического театра кукол Юрий Ющенко.

На своей странице в социальной сети Facebook Ющенко написал, что Александр Казимиров умер ещё 13 марта. Причина смерти не раскрывается.

Казимиров родился в 1944 году, окончил Одесское театрально-художественное училище, служил в Одесском русском драматическом театре имени Иванова.

Ранее стало известно о смерти певца Стахана Hахимова. Он умер через 40 дней после кончины своей супруги Аллы Иошпе. Об этом писал NEWS.ru.