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Церемония «Оскар» в этом году пройдет в Лос-Анджелесе в очном формате 

Teleprogramma.pro 9 часов назад
Церемония «Оскар» в этом году пройдет в Лос-Анджелесе в очном формате
Фото: @theacademy
Церемония вручения наград американской киноакадемии «Оскар» в этом году пройдет в очном формате. Участие через Zoom будет запрещено. Организаторы яркого мероприятия уже официально утвердили эту систему.
Организаторы не сомневаются, что «Оскар» пройдет без накладок и пандемия не сможет спутать их планы. Известно, что на мероприятии будет действовать система, позволяющая получать своевременные результаты ПЦР-тестов на коронавирус.
Добавим, что церемония «Оскар», которую по всему миру смотрят миллионы человек, состоится 25 апреля в Лос-Анджелесе. Статуэтки будут вручены в культовом театре Dolby, сообщает портал Hollywoodreporter.com.
Напомним, что кинопремия «Оскар» была создана в 1929 году. Она традиционно вручается деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов. Церемония транслируется на десятки стран мира в прямом эфире. Надо заметить, что правила ее вручения за прошедший век неоднократно менялись. Регламент выбора победителей не раз подвергался критике. Смотрите также:
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Фильмы , Оскар
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