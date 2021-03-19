Церемония «Оскар» в этом году пройдет в Лос-Анджелесе в очном формате 

Церемония вручения наград американской киноакадемии «Оскар» в этом году пройдет в очном формате. Участие через Zoom будет запрещено. Организаторы яркого мероприятия уже официально утвердили эту систему.

Организаторы не сомневаются, что «Оскар» пройдет без накладок и пандемия не сможет спутать их планы. Известно, что на мероприятии будет действовать система, позволяющая получать своевременные результаты ПЦР-тестов на коронавирус.

Добавим, что церемония «Оскар», которую по всему миру смотрят миллионы человек, состоится 25 апреля в Лос-Анджелесе. Статуэтки будут вручены в культовом театре Dolby, сообщает портал Hollywoodreporter.com.

Напомним, что кинопремия «Оскар» была создана в 1929 году. Она традиционно вручается деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов. Церемония транслируется на десятки стран мира в прямом эфире. Надо заметить, что правила ее вручения за прошедший век неоднократно менялись. Регламент выбора победителей не раз подвергался критике. Смотрите также: