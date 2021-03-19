Все фильмы, которые готовились выйти в прокат в СССР, проходили проверку цензурой. Некоторые картины из-за этого отправились на полку на годы, и лишь спустя много лет зрители получили возможность их увидеть и оценить. О некоторых таких фильмах читайте в материале “Рамблера”.