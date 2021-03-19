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Советские фильмы, которые в СССР были категорически запрещены к показу

Александра Нечаева
1 час назад
Все фильмы, которые готовились выйти в прокат в СССР, проходили проверку цензурой. Некоторые картины из-за этого отправились на полку на годы, и лишь спустя много лет зрители получили возможность их увидеть и оценить. О некоторых таких фильмах читайте в материале “Рамблера”.

«История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж»

История с простым сюжетом о любви колхозницы Аси к Степану, снятая Андреем Кончаловским, сразу после премьеры в 1967 году (фильм был показан в сильно урезанном виде) отправилась на полку. Картина была запрещена к показу, поскольку в ней режиссер слишком очевидно и неприкрыто показал нищету колхозов, невозможности людей что-то изменить в своей жизни. Фильм получился слишком откровенным и пронзительным, что шло вразрез с пропагандой счастливой жизни советских людей. Лишь через 20 лет, в 1987 году, “История Аси Клячиной ”, наконец, была полностью рассказана зрителям.

«Проверка на дорогах»

Фильм Алексея Германа, ставший его режиссерским дебютом, изначально назывался «Операция “С Новым годом!”». Действие происходит в 1942 году, согласно сюжету, командир партизанского отряда в оккупированной Псковской области принимает решение захватить фашистский эшелон с продуктами. Сделать это соглашается раскаявшийся полицай Лазарев, хорошо известный немцам. Цензоры категорически отказались давать добро на выход фильма на экраны, усмотрев в нем дегероизацию советских людей. По их мнению, герои фильма не имели права проявлять слабости, главный конфликт картины назвали неправдоподобным, а режиссеру попеняли на то, что он совершенно не знает ничего о настоящей партизанской жизни. В итоге фильм отправился на полку на 15 лет, вышел на экраны в 1986 году и стал призером многих кинофестивалей. Более того, даже получил Государственную премию СССР.

«Комиссар»

Фильм, снятый по мотивам рассказа “В городе Бердичеве” Василия Гроссмана, стоил режиссеру Александру Аскольдову карьеры. В трудовой книжке создателя картины появилась запись “профессионально непригоден”, снимать фильмы ему запретили, да еще и из партии исключили. Фильм не просто запретили, а потребовали уничтожить пленку! До сих пор не слишком понятно, что именно послужило причиной такого решения: слишком правдоподобно показанные ужасы войны или щекотливый “еврейский вопрос”, который в СССР старались обходить стороной.
Так или иначе, от совершенного уничтожения картину спас лишь тот факт, что Сергей Герасимов каким-то чудом сумел спрятать негатив “Комиссара” в сейфе, где пленка хранилась 20 лет. Обнаружили ее уже после смерти Герасимова в 1985 году, а премьера “Комиссара” состоялась в 1987: фильм был показан вне конкурса на Московском международном кинофестивале
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