Фильм Алексея Германа
, ставший его режиссерским дебютом, изначально назывался «Операция “С Новым годом!”». Действие происходит в 1942 году, согласно сюжету, командир партизанского отряда в оккупированной Псковской области принимает решение захватить фашистский эшелон с продуктами. Сделать это соглашается раскаявшийся полицай Лазарев, хорошо известный немцам. Цензоры категорически отказались давать добро на выход фильма на экраны, усмотрев в нем дегероизацию советских людей. По их мнению, герои фильма не имели права проявлять слабости, главный конфликт картины назвали неправдоподобным, а режиссеру попеняли на то, что он совершенно не знает ничего о настоящей партизанской жизни. В итоге фильм отправился на полку на 15 лет, вышел на экраны в 1986 году и стал призером многих кинофестивалей. Более того, даже получил Государственную премию СССР.