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Новые фильмы 2021 года, которые вы могли пропустить 

Елизавета Назарова 4 часа назад
После тяжелого рабочего дня или на выходных часто хочется расслабить мозг и посмотреть хороший фильм. Самое тяжелое в этом случае — его выбор. Конечно многие люди любят пересматривать старое кино, которое гарантированно окажется хорошим, но нельзя же всю жизнь пересматривать одни и те же картины.
с каждым годом уровень кинематографа растет: фильмы становится длиннее, спецэффекты делают картинку более реалистичной, а режиссеры снимают все лучше и лучше. Релиз многих лент перенесли из-за пандемии. В видео собраны главные премьеры, которые уже состоялись.
Ранее "Рамблер" сообщал, что церемония «Оскар» в этом году пройдет в Лос-Анджелесе в очном формате.
Фильмы , Видео , Оскар
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