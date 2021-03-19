Новые фильмы 2021 года, которые вы могли пропустить 

После тяжелого рабочего дня или на выходных часто хочется расслабить мозг и посмотреть хороший фильм. Самое тяжелое в этом случае — его выбор. Конечно многие люди любят пересматривать старое кино, которое гарантированно окажется хорошим, но нельзя же всю жизнь пересматривать одни и те же картины.

с каждым годом уровень кинематографа растет: фильмы становится длиннее, спецэффекты делают картинку более реалистичной, а режиссеры снимают все лучше и лучше. Релиз многих лент перенесли из-за пандемии. В видео собраны главные премьеры, которые уже состоялись.