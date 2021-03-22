Что смотреть в кино с 25 марта

О том, чем порадуют прокатчики зрителей на этой неделе, читайте в материале "Рамблера".

"Годзилла против Конга"

Два монстра сойдутся в эпической схватке в мире, где обитает множество невероятных гигантских существ. Тайну их происхождения пытается раскрыть организация под названием “Монарх”, а группа заговорщиков планирует уничтожить монстров всех: и плохих, и хороших.

"Дочь волка"

Вернувшись из путешествия по Ближнему Востоку, Клэр сталкивается с неприятностями: ее сына похитили. Во главе банды похитителей стоит загадочный человек, известный как Отец. Клэр бросается на поиски своего ребенка, но удастся ли ей это сделать?

"Любовь, свадьбы и прочие катастрофы"