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Что смотреть в кино с 25 марта

Александра Нечаева
6 часов назад
О том, чем порадуют прокатчики зрителей на этой неделе, читайте в материале "Рамблера".

"Годзилла против Конга"

Два монстра сойдутся в эпической схватке в мире, где обитает множество невероятных гигантских существ. Тайну их происхождения пытается раскрыть организация под названием “Монарх”, а группа заговорщиков планирует уничтожить монстров всех: и плохих, и хороших.

"Дочь волка"

Вернувшись из путешествия по Ближнему Востоку, Клэр сталкивается с неприятностями: ее сына похитили. Во главе банды похитителей стоит загадочный человек, известный как Отец. Клэр бросается на поиски своего ребенка, но удастся ли ей это сделать?

"Любовь, свадьбы и прочие катастрофы"

История об организаторах свадеб, выполняющих свою работу безупречно: торжества получаются по-настоящему идеальными. Но личная жизнь их самих отнюдь не идеальна. Способны ли они найти собственное счастье или могут лишь устраивать чужое?
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