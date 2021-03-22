Гильдия сценаристов Америки назвала лучшие фильмы и сериалы года

Гильдия сценаристов Америки назвала лучшие фильмы и сериалы 2020 года. Список победителей премии Writers Guild Awards опубликован на сайте организации.
Фото: Кадр из фильма «Девушка, подающая надежды»Кадр из фильма «Девушка, подающая надежды»
Приз за лучший оригинальный сценарий получила картина Эмиральда Феннела «Девушка, подающая надежды». А в номинации лучший адаптированный сценарий выиграла комедия Саши Барона Коэна «Борат 2».
Среди сериалов приз за лучший драматический сценарий ушел «Короне», комедийным телешоу года стал ситком «Тед Лассо». А награду за лучший эпизод в мультсериале получил «Конь БоДжек» за 12-ю серию шестого сезона «Ксерокопия ксерокопии».