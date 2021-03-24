В Сеть слили имена участников телешоу «Маска»

В Сети появился список предполагаемых участников интригующего шоу «Маска». Имена скрывающихся под масками знаменитостей опубликовали в «Википедии», однако позже перечень удалили.

Музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев рассказал ФАН, кто мог обнародовать список предполагаемых участников телешоу «Маска» и как это отразится на рейтингах программы. Имена скрывающихся под масками знаменитостей опубликовали в «Википедии», однако позже перечень удалили.

Критик подчеркнул, что не слышал о подобных инцидентах на иностранных версиях телевизионного шоу. Бабичев назвал две причины, почему достоверность списка имен предполагаемых участников «Маски» вызывает сомнения.

«Во-первых, список появился в «Википедии», где внести правку в статью не трудно. А во-вторых, судя по ошибкам в именах звезд, это может быть информационный вброс», — отметил критик.

Он предположил, что «кто-то из специалистов проекта» уволился и решил так отомстить бывшему начальству. Кроме того, Бабичев считает, что это могли сделать и сами продюсеры телешоу, чтобы привлечь интерес.

Критик пояснил, что несмотря на высокие рейтинги, «Маске» трудно еженедельно держать интерес зрителей. В связи с этим продюсеры шоу решили добавить закулисных, околопроектных скандалов и ссор.

«Я не думаю, что это понизит рейтинги шоу. Сейчас с появлением этого списка все будут смотреть и проверять, настоящий он или нет»,