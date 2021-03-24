Сарик Андреасян пришел на радио и угодил в скандал

Российский режиссер Сарик Андреасян в студии радио «Комсомольская правда» угодил в скандал и попал на видео.

Так, постановщик детективного сериала «Чикатило» в прямом прямом эфире обсудил спорную тему «Нужно ли увековечивать образ преступников в культуре?». При этом в студию звонили и простые слушатели. Одна из женщин заявила, что фильмы с подобной тематикой недопустимы и заявила, что Сарику следует "езжать в свою Армению". На это Андреасян вполне спокойно ответил, что ей следует лечиться и поработать над своим шовинизмом.

Затем ведущая решила продолжить тему, но режиссер стал объяснять, что считает это частью истории страны и не видит ничего плохого в том, чтобы ее рассказать. Однако, ведущая заявила, что время заканчивается и попыталась его перебить, к тому же назвав фамилию гостя неправильно. В этот момент режиссер не выдержал, резко снял наушники и ушел.