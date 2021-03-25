Фильмы, основанные на реальных событиях, которые захочется пересматривать

Картины, в основу которых легли реальные события, нередко трогают до глубины души. По большей части от осознания того, что тот или иной захватывающий сюжет имел место в жизни. "Рамблер" выбрал несколько подобных кинолент, к которым захочется возвращаться снова и снова.

"Пианист", 2002

Кадр из фильма "Пианист"

Фильм снят по мотивам автобиографии Владислава Шпильмана - одного из самых выдающихся пианистов Польши 30-х годов XX века. Владек посвящает всего себя музыке, но лишь до тех пор, пока территорию Польши не оккупируют нацисты.

Военная драма Романа Полански удостоилась "Золотой пальмой ветви" на фестивале в Каннах.

"Похороните меня за плинтусом", 2008

Кадр из фильма "Похороните меня за плинтусом"

Трогательная и порой жестокая драма по автобиографии Павла Санаева повествует о непростой жизни 8-летнего Саши Савельева. Мальчик живет с деспотичной бабушкой, потому что та не доверяет его воспитание своей дочери. В конце концов, ребенок оказывается между двух огней.

"Невозможное", 2012

Кадр из фильма "Невозможное"

В 2004 году в Индийском океане произошло подводное землятресение, ставшее самым смертоносным в современной истории. Вместе со своими детьми и мужем Мария Альварес отдыхала в Таиланде, когда произошло стихийное бедствие.