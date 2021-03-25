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Фильмы, основанные на реальных событиях, которые захочется пересматривать

Мира Маркина
38 минут назад
Картины, в основу которых легли реальные события, нередко трогают до глубины души. По большей части от осознания того, что тот или иной захватывающий сюжет имел место в жизни. "Рамблер" выбрал несколько подобных кинолент, к которым захочется возвращаться снова и снова.

"Пианист", 2002

Кадр из фильма "Пианист"
Фильм снят по мотивам автобиографии Владислава Шпильмана - одного из самых выдающихся пианистов Польши 30-х годов XX века. Владек посвящает всего себя музыке, но лишь до тех пор, пока территорию Польши не оккупируют нацисты.
Военная драма Романа Полански удостоилась "Золотой пальмой ветви" на фестивале в Каннах.

"Похороните меня за плинтусом", 2008

Кадр из фильма "Похороните меня за плинтусом"
Трогательная и порой жестокая драма по автобиографии Павла Санаева повествует о непростой жизни 8-летнего Саши Савельева. Мальчик живет с деспотичной бабушкой, потому что та не доверяет его воспитание своей дочери. В конце концов, ребенок оказывается между двух огней.

"Невозможное", 2012

Кадр из фильма "Невозможное"
В 2004 году в Индийском океане произошло подводное землятресение, ставшее самым смертоносным в современной истории. Вместе со своими детьми и мужем Мария Альварес отдыхала в Таиланде, когда произошло стихийное бедствие.
В реальной жизни Мария сама участвовала в работе над картиной, а также настояла, чтобы главную роль исполнила Наоми Уотс. Фильм был номинирован на "Оскар" за "Лучшую женскую роль".
Фильмы,Пианист,Оскар,Невозможное,Владислав Шпильман,Павел Санаев,Роман Полански,
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