Почему стоит посмотреть «Лигу справедливости Зака Снайдера»

В марте 2021 года вышла режиссерская версия фильма «Лига справедливости» Зака Снайдера, которая длится целых четыре часа. «Рамблер» расскажет, почему вам следует ее посмотреть.

Фото: Кадр из фильма «Лига справедливости» Кадр из фильма «Лига справедливости»

Фильм, в котором встречаются все главные супергерои DC, впервые вышел в 2017 году. Тогда начатая Заком Снайдером, но законченная Джоссом Уидоном картина не понравилась ни критикам, ни зрителям. И фанаты потребовали выпустить новую версию фильма, однако сделанную только первым режиссером — Заком Снайдером. Так и появилась режиссерская версия фильма, которая оказалась в два раза длиннее первоначальной.

Снайдер покинул проект во время постпродакшена из-за семейной трагедии: дочь режиссера покончила с собой. И после его ухода работу над фильмом заканчивал Уидон, который изменил «Лиге» практически все. По словам Снайдера,. в финальный монтаж попала лишь четверть его материала. Позже топ-менеджер Warner Bros. признался, что тест-просмотры версии Уидона прошли неудачно:

«Было очень неловко, потому что никто не хотел признавать, какой это кусок дерьма».

Сейчас зрители могут посмотреть версию Снайдера благодаря которой они увидят новый костюм Супермена, узнают, как Аквамен получил свои доспехи и трезубец, больше подробностей о прошлом Дарксайда и еще многое другое. Также фанатов ждет сюрприз в виде Джокера в исполнении Джареда Лето и камео Снайдера.

Кадр из фильма «Лига справедливости»