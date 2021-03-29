Дочь Киркорова спасла Единорога в шоу «Маска»

Единорог остался нерассекреченным в шоу «Маска» на НТВ, благодаря дочери Киркорова . Алла-Виктория, большая поклонница сказочного персонажа, буквально не дала отцу лишить её продолжения сказки.

Вместе со Змеёй и Солнцем Единорог в очередном выпуске попал в номинацию на вылет. Змею спасли зрители, что касается двух остальных героев, выбирать между ними пришлось членам жюри. Голоса разделились два на два, решающее слово осталось за Филиппом Киркоровым.

Растерянный исполнитель хотел было оставить в шоу Солнце, но, обернувшись, увидел расстроенный взгляд своей маленькой дочери. Девочка, казалось, вот-вот заплачет и это окончательно решило судьбу героя проекта.

Дочь, решение на папе! У меня будет инфаркт! Но ради всех таких миллионов девочек, которым полюбился Единорог, я оставляют маску в шоу! — принял решение Киркоров.

Выступление Единорога в очередном выпуске и вправду стало невероятным. Постановка номера до того поразила жюри, что они буквально стонали от восторга.

Что вытворяет балет! — то и дело восклицал Киркоров.

Сам председатель жюри в очередном выпуске выглядел тоже как сказочный персонаж. Он был одет в невероятный жёлтый плюшевый наряд и держал в руках игрушечного мишку.

Что касается того, кто скрывается под маской Единорога, члены жюри остановились на двух версиях: Наталья Подольская Ирина Дубцова . Причём, на участии Подольской в проекте больше всех настаивает Киркоров.