Кинопрокат США впервые возглавил российский фильм.
Издание Variety сообщило о том, что фильм российского режиссера Ильи Найшуллера "Никто" собрал за прошедшие выходные в кинотеатрах 6,7 млн долларов, опередив мультфильм студии Disney «Рая и последний дракон» и фантастическую ленту «Поступь хаоса».
При этом суммарно "Никто" заработал 11,7 млн долларов при бюджете в 16 миллионов. Премьера состоялась 18 марта текущего года.
В картине рассказывается история об обычном семьянине Хатче Мэнселле, решившем отомстить преступникам, которые ворвались в его дом. Главную исполнил Боб Оденкерк из сериала "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Соулу". Кроме того, в картине сыграли Алексей Серебряков, Александр Паль и Кристофер Ллойд.
Интересно, что картина российского режиссера впервые лидирует в американском прокате. Ранее наиболее близок в 2008 году к этому был боевик Тимура Бекмамбетова "Особо опасен". Но тогда ее обогнал мультфильм "ВАЛЛ-И" и лента заняла лишь второе место.