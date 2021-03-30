В Голливуде снимут ремейк российской картины "Спутник"

"Продюсеры кинокомпаний "Водород", Art Pictures Studio и Hype Film объединились с голливудскими студиями Village Roadshow и 6th and Idaho, чтобы снять англоязычную версию нашумевшего российского триллера "Спутник" режиссера Егора Абраменко. Village Roadshow известна миру такими хитами как "Джокер", "Пассажиры", "Великолепная семерка", а компания 6th and Idaho готовит к выпуску один из самых ожидаемых релизов 2022 года – "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в главной роли",
"Я безмерно горд, что "Спутник" - одна из немногих российских картин, по которой будет снят англоязычный ремейк",
"Мы с нетерпением ждем начала производства и верим, что привлекли к сотрудничеству лучших в отрасли, тех, кто сможет переосмыслить оригинальное видение Егора [Егор Абраменко - режиссер, прим.ред.], не нарушив идею фильма".