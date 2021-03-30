В Голливуде снимут ремейк российской картины "Спутник"

Ремейк триллера "Спутник" будет снят в сотрудничестве с с голливудскими студиями Village Roadshow и 6th and Idaho. Об этом сообщает пресс-служба компании Art Pictures Studio.

По словам продюсера киноленты Федора Бондарчука, который также исполнил главную роль, "Спутник" стал "первым большим российским релизом, который сразу же оказался на цифровых платформах: во время локдауна, когда никто не выходил из дома, фильм увидело беспрецедентное количество людей, он наделал много шума как России, так и в мире".