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В Голливуде снимут ремейк российской картины "Спутник"

Мира Маркина
13 часов назад
Ремейк триллера "Спутник" будет снят в сотрудничестве с с голливудскими студиями Village Roadshow и 6th and Idaho. Об этом сообщает пресс-служба компании Art Pictures Studio.
"Продюсеры кинокомпаний "Водород", Art Pictures Studio и Hype Film объединились с голливудскими студиями Village Roadshow и 6th and Idaho, чтобы снять англоязычную версию нашумевшего российского триллера "Спутник" режиссера Егора Абраменко. Village Roadshow известна миру такими хитами как "Джокер", "Пассажиры", "Великолепная семерка", а компания 6th and Idaho готовит к выпуску один из самых ожидаемых релизов 2022 года – "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в главной роли",
- поясняется в сообщении.
По словам продюсера киноленты Федора Бондарчука, который также исполнил главную роль, "Спутник" стал "первым большим российским релизом, который сразу же оказался на цифровых платформах: во время локдауна, когда никто не выходил из дома, фильм увидело беспрецедентное количество людей, он наделал много шума как России, так и в мире".
"Я безмерно горд, что "Спутник" - одна из немногих российских картин, по которой будет снят англоязычный ремейк",
- цитирует пресс-служба режиссера.
Исполнительный вице-президент по художественным фильмам Village Roadshow Джиллиан Апельбаум убеждена, что "Спутник" будет понятен англоязычной аудитории:
"Мы с нетерпением ждем начала производства и верим, что привлекли к сотрудничеству лучших в отрасли, тех, кто сможет переосмыслить оригинальное видение Егора [Егор Абраменко - режиссер, прим.ред.], не нарушив идею фильма".
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о российских сериалах, которые превосходят зарубежные.
Фильмы,Бэтмен,Великолепная семерка,Пассажиры,Пассажир,Егор Абраменко,Роберт Паттинсон,
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