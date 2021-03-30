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Самая первая советская экранизация «12 стульев» с Фрейндлих и Боярским

BigPicture.ru
8 часов назад
Гайдай или Захаров, Гомиашвили или Миронов, Филиппов или Папанов — споры о том, какая советская экранизация «Двенадцати стульев» является лучшей, не утихают по сей день. Неудивительно, ведь эти фильмы получились абсолютно разными. Созданные нашими великими режиссерами в 70 х годах прошлого века с разницей в пять лет, обе картины давно стали классикой кино.
Теперь уже все современные воплощения романа Ильфа и Петрова невольно сравниваются с «гайдаевской» и «захаровской» версиями.
Однако они не были первыми в нашей стране, равно как советские экранизации, как ни странно, не были первыми в мире. Роман был издан в 1928 году и очень быстро стал популярен во многих странах.
Известны и совсем экзотические бразильские и кубинские фильмы, и даже неожиданная версия, вышедшая в нацистской Германии в 1938 году. Все они случились раньше, а мы поговорим о самой первой советской экранизации «Двенадцати стульев», снятой для Ленинградского телевидения в 1966 году. Здесь появились как исключительно театральные актеры этого города, так и уже известные звезды кино.
Кадр из фильма «Двенадцать стульев»

Остап Бендер — Игорь Горбачев

Игорь Горбачев является первым исполнителем роли Остапа Бендера в нашей стране. Часто замечают, что этот персонаж получился у него слишком серьезным и меланхоличным. Не так много зрителей называют именно этого Остапа своим любимым воплощением. Что интересно, впоследствии Игорь Горбачев преподавал актерское мастерство Николаю Фоменко, который также появился в образе Бендера в новогоднем мюзикле 2004 года.
Кадр из фильма «Двенадцать стульев»

Киса Воробьянинов — Николай Боярский

Николай Боярский, родной дядя всем известного Д’Артаньяна, сыграл в этой постановке Кису Воробьянинова. В отличии от Остапа, этот образ нравится большинству из тех, кто смотрел телеспектакль. Есть подозрение, что его последователи Сергей Филиппов и Анатолий Папанов вдохновлялись именно игрой Боярского при работе над своими фильмами.
Двумя годами позже в экранизации еще одного романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок«Николай сыграл Адама Козлевича. Бендером там был уже Сергей Юрский.
Кадр из фильма «Двенадцать стульев»

Эллочка-людоедка — Алиса Фрейндлих

Конечно, ленинградская постановка не могла обойтись без звезды здешней сцены Алисы Фрейндлих. В 1966 году ей было 32 года, четырьмя годами ранее она перешла в Театр имени Ленинского комсомола (Ленком), где встретила своего второго мужа Игоря Владимирова, с которым у нее сложились не только личные, но очень долгие и плодотворные творческие отношения.
На игру молодой Алисы Бруновны в этой неожиданной роли можно посмотреть на 18 й минуте. К сожалению, качество дошедшей до нас записи не самое лучшее, созданное для черно-белого телевидения 60 х. Возможно, это одна из причин непопулярности этой экранизации в нашей стране.
Кадр из фильма «Двенадцать стульев»

Елена Станиславовна Боур — Гликерия Богданова-Чеснокова

Еще одна звезда ленинградской сцены, великая комедийная актриса Гликерия Богданова-Чеснокова сыграла в этом телеспектакле небольшую роль Елены Боур, давней любви Кисы Воробьянинова. Что интересно, пятью годами позже она появится с этим же персонажем и в фильме Леонида Гайдая.
Богданова-Чеснокова была женщиной крупной, колоритной с потрясающим голосом — настоящая Королева эпизода. В кино ей доставались очень характерные персонажи. Жаль не так часто она появлялась на экране, как многим хотелось бы.
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