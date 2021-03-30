Гайдай или Захаров, Гомиашвили или Миронов, Филиппов или Папанов — споры о том, какая советская экранизация «Двенадцати стульев» является лучшей, не утихают по сей день. Неудивительно, ведь эти фильмы получились абсолютно разными. Созданные нашими великими режиссерами в 70 х годах прошлого века с разницей в пять лет, обе картины давно стали классикой кино.

Теперь уже все современные воплощения романа Ильфа и Петрова невольно сравниваются с «гайдаевской» и «захаровской» версиями.

Однако они не были первыми в нашей стране, равно как советские экранизации, как ни странно, не были первыми в мире. Роман был издан в 1928 году и очень быстро стал популярен во многих странах.

Известны и совсем экзотические бразильские и кубинские фильмы, и даже неожиданная версия, вышедшая в нацистской Германии в 1938 году. Все они случились раньше, а мы поговорим о самой первой советской экранизации «Двенадцати стульев», снятой для Ленинградского телевидения в 1966 году. Здесь появились как исключительно театральные актеры этого города, так и уже известные звезды кино.

Кадр из фильма «Двенадцать стульев»

Остап Бендер — Игорь Горбачев

Игорь Горбачев является первым исполнителем роли Остапа Бендера в нашей стране. Часто замечают, что этот персонаж получился у него слишком серьезным и меланхоличным. Не так много зрителей называют именно этого Остапа своим любимым воплощением. Что интересно, впоследствии Игорь Горбачев преподавал актерское мастерство Николаю Фоменко , который также появился в образе Бендера в новогоднем мюзикле 2004 года.

Кадр из фильма «Двенадцать стульев»

Киса Воробьянинов — Николай Боярский

Николай Боярский , родной дядя всем известного Д’Артаньяна, сыграл в этой постановке Кису Воробьянинова. В отличии от Остапа, этот образ нравится большинству из тех, кто смотрел телеспектакль. Есть подозрение, что его последователи Сергей Филиппов Анатолий Папанов вдохновлялись именно игрой Боярского при работе над своими фильмами.

Двумя годами позже в экранизации еще одного романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок«Николай сыграл Адама Козлевича. Бендером там был уже Сергей Юрский

Кадр из фильма «Двенадцать стульев»

Эллочка-людоедка — Алиса Фрейндлих

Конечно, ленинградская постановка не могла обойтись без звезды здешней сцены Алисы Фрейндлих . В 1966 году ей было 32 года, четырьмя годами ранее она перешла в Театр имени Ленинского комсомола (Ленком), где встретила своего второго мужа Игоря Владимирова , с которым у нее сложились не только личные, но очень долгие и плодотворные творческие отношения.

На игру молодой Алисы Бруновны в этой неожиданной роли можно посмотреть на 18 й минуте. К сожалению, качество дошедшей до нас записи не самое лучшее, созданное для черно-белого телевидения 60 х. Возможно, это одна из причин непопулярности этой экранизации в нашей стране.

Кадр из фильма «Двенадцать стульев»

Елена Станиславовна Боур — Гликерия Богданова-Чеснокова

Еще одна звезда ленинградской сцены, великая комедийная актриса Гликерия Богданова-Чеснокова сыграла в этом телеспектакле небольшую роль Елены Боур, давней любви Кисы Воробьянинова. Что интересно, пятью годами позже она появится с этим же персонажем и в фильме Леонида Гайдая