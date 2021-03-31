В Сети появился список российских фильмов, покоривших Запад

Пять кинокартин были переведены на несколько языков и продолжают пользоваться особой популярностью.

Зрители западных стран по достоинству оценили фильм «Спутник» о советском космонавте Владимире Вешнякове . За первый день американского проката картина собрала 12 тысяч долларов. В англоязычной прессе фильм получил 89% положительных отзывов.

Также особые симпатии завоевал криминальный боевик «Никто», который в марте возглавил американский прокат. За выходные фильм собрал 6,7 млн долларов.

Не оставил равнодушными западных зрителей фильм «Серебряные коньки», кассовые сборы которого составили более 6 млн долларов. Отметим, что право на картину приобрел стриминговый сервис Netflix