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В Сети появился список российских фильмов, покоривших Запад

runews24.ru
8 часов назад
Пять кинокартин были переведены на несколько языков и продолжают пользоваться особой популярностью.
Зрители западных стран по достоинству оценили фильм «Спутник» о советском космонавте Владимире Вешнякове. За первый день американского проката картина собрала 12 тысяч долларов. В англоязычной прессе фильм получил 89% положительных отзывов.
Также особые симпатии завоевал криминальный боевик «Никто», который в марте возглавил американский прокат. За выходные фильм собрал 6,7 млн долларов.
Не оставил равнодушными западных зрителей фильм «Серебряные коньки», кассовые сборы которого составили более 6 млн долларов. Отметим, что право на картину приобрел стриминговый сервис Netflix.
Кроме того, на Западе оценили сериалы «Эпидемия» и «Метод». Сериал «Эпидемия» произвел особенное впечатление в условиях реального распространения пандемии коронавируса.
Фильмы,Эпидемия,Владимир Вешняков,Netflix,
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