Художница нарисовала идеальную советскую героиню по заказу «Мосфильма»

Зрители сами выбрали детали образа идеальной кинодивы — прическу, глаза, нос, губы, платье, — а Кирьякова, специализирующаяся на мультяшных портретах знаменитостей, нарисовала получившуюся красавицу в своей манере.
В результате голосования героине досталась прическа Натальи Варлей из фильма «Кавказская пленница». Объемное каре с густой рваной челкой Наталья Варлей получила перед съемками случайно: она ударилась лбом и хотела прикрыть челкой синяк.
Глаза у мультяшки — от Ларисы Гузеевой из «Жестокого романса», принесшие ей множество поклонников. Губы и нос рисунку достались от Александры Яковлевой — благодаря ее героине Аленушке из «Чародеев».
Наряд тоже невозможно не узнать — это платье хрупкой Людмилы Гурченко из «Карнавальной ночи», настоящий диоровский New Look по-советски.
Лера Кирьякова регулярно рисует звезд — так, недавно тысячи лайков заработал ее портрет Ани Тейлор Джой в образе героини сериала «Королевский гамбит».