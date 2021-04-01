31 марта в прокат вышел фильм Ивана Снежкина "Печень, или История одного стартапа". Подробнее о неординарной криминальной комедии - в материале "Рамблера".

В центре сюжета - одноклассники Вова, Алексей и Мамед. На дворе 90-е и, как и многие в то время, друзья мечтают открыть свой бизнес. Одолжив у родителей деньги, герои снимают шикарный офис, а дальше история разворачивается по непредсказуемому сценарию.

Местный криминальный авторитет Костик подает школьникам внезапную идею для стартапа. На почве алкоголизма у преступника отказала печень, и теперь он срочно ищет новый орган для пересадки. Начинающим бизнесменам удается найти новую печень, но потом возникают непредвиденные сложности.

"Печень" стала дебютной картиной для Снежкина. Ранее режиссер работал в продюсерских группах фильмов "Сталинград" и сериалов "Белая гвардия" и "Достоевский":

"Мне было интересно снять кино про своих сверстников и очень любопытно попробовать воссоздать 1990-е годы, которые я застал лишь в детстве",

- поделился впечатлениями создатель киноленты.