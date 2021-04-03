Пять иностранных мультфильмов, которые показывали в кинотеатрах СССР

Диснеевские мультфильмы пришли в СССР, мягко говоря, с многолетним запозданием. А "Том и Джерри", который мы засматривали до дыр на видеокассетах с конца 80-х, в Америке посмотрели до запуска первого спутника. Но, все же были в СССР иностранные мультфильмы, не только притягивавшие миллионы школьников к телевизорам, но и шедшие в кинотеатрах Союза. "Рамблер" сделал подборку иностранных мультфильмов, которые показывали в кинотеатрах СССР.

Фото: Кадр из мультфильма "Лудаш Мати" Кадр из мультфильма "Лудаш Мати"

"Приключения пингвиненка Лоло"

Кадр из мультфильма "Приключения пингвиненка Лоло"

Этот мультфильм - уникальный для подборки. "Приключения пингвиненка Лоло" - это совместная советско-японская разработка. Рисовали советские аниматоры, а японцы выступили спонсорами и помогли технологиями.

"Большое путешествие Болека и Лелека"

Кадр из мультфильма "Большое путешествие Болека и Лелека"

В Польше этот мультфильм вышел в 1977 году. А через год на телевидении его нарезали на 15 серий. В 1979 году в прокат СССР вышел мультфильм с героями, которые уже полюбились советским детям по прошлым сериям на ТВ.

"Лудаш Мати"

Кадр из мультфильма "Лудаш Мати"

Венгерские мультфильмы студии Pannonia пользовались заслуженной славой в 70-80-е. "Лудаш Мати" (1977) показывали в кинотеатрах СССР в 1979-ом. Венгры 9 раз переписывали сценарий, чтобы получить финальный вариант.

"Похищение в Тютюрлистане"

"Похищение в Тютюрлистане"

Польский мультфильм "Похищение в Тютюрлистане" шёл в прокате в 1988-ом. Это экранизация детского романа Войцеха Жукровского, написанного во время немецкой оккупации, и изданного в 1946 году. Книга о дружбе, преданности и помощи имеет антивоенный подтекст.

"Саффи"

Кадр из мультфильма "Саффи"