Как в прошлом веке снимали автомобильные сцены и погони

В начале XIX века США утвердилась как главная автомобильная держава. Наряду с этим она энергичнее остальных стран начала вводить сцены с машинами в великий мир кино. Порой автомобиль в кадре двигался со скорость 100 километров в час, при этом нужно было запечатлеть актера во всей красе. Для таких сцен существовал целый арсенал инструментов, о которых сейчас и расскажет "Рамблер".

Фото: Кадр из фильма "Форсаж" Кадр из фильма "Форсаж"

Платформа

В прошлом веке самым распространенным способом съемки автомобиля была "комбинированная съемка". Машину с актерами снимали на фоне экрана с изображением дороги. В наше время этот прием остался, но только в виде зеленого экрана хромакея.

"Призрак" на крыше

Конечно, конструкции платформ были различными, но с ними было невозможно ехать с очень большой скоростью. А если требовалось, чтобы актер водил, как метеор, то оставался единственный вариант — привлекать профи.

"Русская рука"

Russian arm (русская рука) — официальное название крана для киносъемок. Она состояла из гидростабилизатора, камеры и дистанционного управления. Эта технология пришла из советской военной промышленности, стабилизация использовалась при движении для танковых орудий.