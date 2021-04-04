Захватывающие фильмы, которые можно посмотреть всей семьей

Выходные — самое время, чтобы провести время с семьей и посмотреть хороший фильм. Специально для этого "Рамблер" подготовил подборку фильмов, которые понравится и детям, и взрослым.

Фото: кадр из фильма "Невероятная жизнь Уолтера Митти" кадр из фильма "Невероятная жизнь Уолтера Митти"

"Мечтатель"

Сюжет рассказывает историю маленькой девочки Кейл – дочери владельца ранчо, на котором разводят скаковых лошадей. Семья переживает финансовый кризис, к тому же, любимая лошадь девочки получает серьезную травму. Но любовь и взаимная поддержка может спасти от любых бед и излечить от любых болезней, не так ли?

"Невероятная жизнь Уолтера Митти"

Уолтер Митти — сотрудник отдела иллюстраций журналаа. Его работа —спокойная и монотонная, но все рушится в тот момент, когда известный фотограф Шон О’Коннел присылает в редакцию письмо без одного кадра. Единственный шанс получить фотографию — найти самого Шона. Путешествие точно не будет скучным!

"Прогулка"