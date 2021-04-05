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«Это не только графика, я обещаю»: авторы Mortal Kombat рассказали о ленте

Игромания.ру
5 часов назад
В новом ролике свежей киноверсии Mortal Kombat авторы проекта рассказали о его создании.
«Это не только графика»: авторы Mortal Kombat о ленте
Фото: Игромания.руИгромания.ру
По словам режиссёра Саймона Маккуойда, он всегда хотел достойно экранизировать материал и не ударить в грязь лицом перед фанатами. Новая версия будет драматичной, эпичной, мрачной и при этом «приземлённой» — несмотря на фантастические элементы из оригиналов. Часть актёров особенно отметила, что для подобной истории требовались артисты, способные показать на экране настоящие бои и трюки. И по словам Джоша Лоусона, который играет Кано, команда достигла потрясающих результатов, причём без чрезмерного упора на графику. Сценарист Грег Руссо добавил, что всю жизнь был фанатом Mortal Kombat, и для него это нечто большее, нежели очередной фильм. Премьера ленты в российском прокате состоится 8 апреля, а 23 апреля картина выйдет и на HBO Max. Больше на Игромании «Ты можешь мне доверять»: вышел полноценный трейлер сериала о Локи Заключительный сезон «Ходячих мертвецов» начнёт выходить 22 августа Культовую сцену с лестницей из Metal Gear Solid 3 воссоздали на Unreal Engine 4
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