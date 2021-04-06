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Неожиданные факты о "Форсаже", о которых не догадывались даже фанаты

Мира Маркина
42 минуты назад
Медиафраншиза "Форсаж" неслучайно является самой крупной и прибыльной франшизой студии Universal. Общемировые кассовые сборы всех девяти частей картины составляют около $6 миллиардов. У "Форсажа" миллионы поклонников по всему миру, но не каждый из них осведомлен о том, как снимались любимые фильмы. Подробнее о самых неочевидных фактах - в материале "Рамблера".

Отсутствие прав

До начала съемок первого "Форсажа" ни Мишель Родригес, ни Джордана Брюстер не имели водительского удостоверения. Более того, у актрис даже не было разрешений на обучение вождению.

Нереальный звук

При постпродакшне в первой уличной гонке было использовано более 15 тысяч отдельных звуковых эффектов.

Незаменимый Уокер

Роль Брайана О'Коннора могли исполнить Марк Уолберг, Кристиан Бейл и даже Эминем. Однако в конце концов выбор режиссера пал на Пола Уокера.

Лучшие авто

К работе над первым фильмом был привлечен консультант - настоящий стритрейсер со стажем. Именно он посоветовал приобрести для главных героев Mitsubishi Eclipse GSX 1995 года, Toyota Supra RZ 1994 и Mazda RX-7 1993 года выпуска. Каждая из машин стоила порядка $10 тысяч. Кроме того, примерно столько же ушло на доработку автомобилей.
Фильмы,Форсаж,Эминем,Мишель Родригес,Пол Уокер,Кристиан Бейл,Марк Уолберг,
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