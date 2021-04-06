Неожиданные факты о "Форсаже", о которых не догадывались даже фанаты

Медиафраншиза "Форсаж" неслучайно является самой крупной и прибыльной франшизой студии Universal. Общемировые кассовые сборы всех девяти частей картины составляют около $6 миллиардов. У "Форсажа" миллионы поклонников по всему миру, но не каждый из них осведомлен о том, как снимались любимые фильмы. Подробнее о самых неочевидных фактах - в материале "Рамблера".
Отсутствие прав
До начала съемок первого "Форсажа" ни Мишель Родригес
, ни Джордана Брюстер не имели водительского удостоверения. Более того, у актрис даже не было разрешений на обучение вождению.
Нереальный звук
При постпродакшне в первой уличной гонке было использовано более 15 тысяч отдельных звуковых эффектов.
Незаменимый Уокер
Лучшие авто
К работе над первым фильмом был привлечен консультант - настоящий стритрейсер со стажем. Именно он посоветовал приобрести для главных героев Mitsubishi Eclipse GSX 1995 года, Toyota Supra RZ 1994 и Mazda RX-7 1993 года выпуска. Каждая из машин стоила порядка $10 тысяч. Кроме того, примерно столько же ушло на доработку автомобилей.