Сталлоне снимет фильм про братьев Кличко

Звезда «Рокки» Сильвестр Сталлоне собирается снять фильм про братьев Кличко . Звезда Голливуда выступит режиссером и сценаристом проекта. Съемки могли начаться еще осенью 2020 года, но из-за пандемии знаменитый кинодеятель отложил их до весны 2022-го. Название картины — «Братья-легенды». Об этом сообщается на сайте Кличко

Там же отмечается, что украинские боксеры давно находятся в приятельских отношениях со Сталлоне, а он, в свою очередь, является большим поклонником спортсменов и не раз посещал их поединки.

В 2012 году Виталий и Владимир Кличко выступили сопродюссерами мюзикла «Рокки» стоимостью в 15 миллионов долларов, а также разрабатывали боксерские элементы этого шоу.