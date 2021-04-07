Малоизвестные советские фильмы, которые затмят культовые картины

"Служебный роман", "Москва слезам не верит", "Бриллиантовая рука", "Место встречи изменить нельзя" - эти и многие другие советские фильмы мы пересматривали десятки раз. Однако есть и другие достойные киноленты родом из СССР, которые едва ли уступают легендарным картинам. Подробнее о них - в материале "Рамблера".
"Полеты во сне и наяву", 1980
Кадр из фильма "Полеты во сне и наяву"
Сергей готовится к грядущему 40-летию и невольно подводит итоги своей жизни. На первый взгляд, у него есть все, о чем только можно мечтать - работа, друзья, любящая жена и вдобавок юная любовница. Вот только все это не приносит ему счастья.
"Чужие письма", 1975
Кадр из фильма "Чужие письма"
Молодая учительница поселяет в своем доме девятиклассницу из неблагополучной семьи. Вот только девочка-подросток не так проста, как кажется: она очень быстро осваивается на новом месте и не только начинает чувствовать себя хозяйкой, но также командует своей благодетельницей.
"Сто дней после детства", 1975
Кадр из фильма "Сто дней после детства"
Остроумная драма о жизни подростков в пионерском лагере. Митя влюбляется в Лену и, обезумев от чувств, совсем не замечает, как им увлеклась Соня. Однако лето запомнится юноше не только любовными перипетиями, но и дружбой с удивительным человеком.