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Малоизвестные советские фильмы, которые затмят культовые картины

Мира Маркина
6 часов назад
"Служебный роман", "Москва слезам не верит", "Бриллиантовая рука", "Место встречи изменить нельзя" - эти и многие другие советские фильмы мы пересматривали десятки раз. Однако есть и другие достойные киноленты родом из СССР, которые едва ли уступают легендарным картинам. Подробнее о них - в материале "Рамблера".

"Полеты во сне и наяву", 1980

Кадр из фильма "Полеты во сне и наяву"
Сергей готовится к грядущему 40-летию и невольно подводит итоги своей жизни. На первый взгляд, у него есть все, о чем только можно мечтать - работа, друзья, любящая жена и вдобавок юная любовница. Вот только все это не приносит ему счастья.

"Чужие письма", 1975

Кадр из фильма "Чужие письма"
Молодая учительница поселяет в своем доме девятиклассницу из неблагополучной семьи. Вот только девочка-подросток не так проста, как кажется: она очень быстро осваивается на новом месте и не только начинает чувствовать себя хозяйкой, но также командует своей благодетельницей.

"Сто дней после детства", 1975

Кадр из фильма "Сто дней после детства"
Остроумная драма о жизни подростков в пионерском лагере. Митя влюбляется в Лену и, обезумев от чувств, совсем не замечает, как им увлеклась Соня. Однако лето запомнится юноше не только любовными перипетиями, но и дружбой с удивительным человеком.
Фильмы,Чужие письма,Служебный роман,Москва слезам не верит,Место встречи изменить нельзя,Бриллиантовая рука,
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