Фильмы о космосе, основанные на реальных событиях

За все время освоения человеком космоса случилось множество событий, достойных экранизаций лучшими режиссерами мира. В День космонавтики “Рамблер” составил подборку фильмов о космосе, снятых по реальным событиям.
“Гагарин. Первый в космосе”
Фильм, рассказывающий историю первого космонавта в истории. События жизни Юрия Гагарина, показанные в картине, не ограничиваются лишь описанием легендарного полета, но затрагивают детство и юность Гагарина.
“Время первых”
Главным консультантом картины был космонавт Алексей Леонов, осуществивший первый в истории выход в открытый космос. Об этом знаменательном для всего мира событии, собственно, и рассказывает фильм.
“Главный”
Фильм-биография о знаменитом советском конструкторе Сергее Королеве, которого с полным правом называли отцом советской космической программы.
"Человек на Луне"
Еще одна картина-биография. На этот раз в центре сюжета - Нил Армстронг, американский космонавт, первый человек, ступивший на поверхность Луны. В картине описан не только полет на Луну, но и другие космические экспедиции Армстронга.
"Аполлон-13"
Экранизация истории неудачного полета к Луне корабля Apollo-13. Из-за возникшей аварии продолжение экспедиции оказалось невозможным, и только чудом астронавты смогли вернуться на Землю.