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Фильмы о космосе, основанные на реальных событиях

Александра Нечаева
7 часов назад
За все время освоения человеком космоса случилось множество событий, достойных экранизаций лучшими режиссерами мира. В День космонавтики “Рамблер” составил подборку фильмов о космосе, снятых по реальным событиям.

“Гагарин. Первый в космосе”

Фильм, рассказывающий историю первого космонавта в истории. События жизни Юрия Гагарина, показанные в картине, не ограничиваются лишь описанием легендарного полета, но затрагивают детство и юность Гагарина.

“Время первых”

Главным консультантом картины был космонавт Алексей Леонов, осуществивший первый в истории выход в открытый космос. Об этом знаменательном для всего мира событии, собственно, и рассказывает фильм.

“Главный”

Фильм-биография о знаменитом советском конструкторе Сергее Королеве, которого с полным правом называли отцом советской космической программы.

"Человек на Луне"

Еще одна картина-биография. На этот раз в центре сюжета - Нил Армстронг, американский космонавт, первый человек, ступивший на поверхность Луны. В картине описан не только полет на Луну, но и другие космические экспедиции Армстронга.

"Аполлон-13"

Экранизация истории неудачного полета к Луне корабля Apollo-13. Из-за возникшей аварии продолжение экспедиции оказалось невозможным, и только чудом астронавты смогли вернуться на Землю.
Фильмы,Человек на Луне,Время первых,Нил Армстронг,Сергей Королев,Юрий Гагарин,Алексей Леонов,
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