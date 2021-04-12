Netflix решил снимать сериалы специально для России

Крупнейший стриминговый сервис Netflix
начал заказывать производство сериалов у продюсеров из РФ. Первым российским проектом онлайн-кинотеатра может стать современная адаптация «Анны Карениной
». О желании Netflix выпускать сериалы специально для России и переговорах с местными продюсерами рассказали «Коммерсанту» источники, близкие к обсуждению сделок. По их данным, сервис уже заключил первый контракт с входящей в «Газпром-медиа»
студией 1-2-3 Production, которая займётся многосерийной экранизацией «Анны Карениной». Студия, созданная на базе телеканала ТВ-3, известна такими проектами, как «Перевал Дятлова» и «Эпидемия», права на которую уже купил Netflix. Кроме того, стало известно о втором проекте Netflix, производством которого займётся кинокомпания «Русское» (постоянный подрядчик телеканала «Россия 1)». Речь идёт о драматической истории, охватывающей период 1990-х годов, по сценарию Михаила Шприца. Режиссёром выступит Дарья Жук
(«Хрусталь»). Переговоры также идут со студией «Водород» и режиссёром Эдуардом Оганесяном
(среди его работ — сериал «Чики»), со «Средой» Александра Цекало
, Star Media, Yellow Black & White (YBW) и режиссёром Климом Шипенко
, который снял самый кассовый фильм «Холоп»). Какие именно договорённости уже достигнуты, пока неизвестно. По словам одного из продюсеров, обсуждавших свой проект с Netflix, платформа крайне требовательно подходит к производству и жёстко контролирует свои инвестиции. При этом стоимость оригинального контента в последнее время сильно выросла: когда его начали заказывать онлайн-кинотеатры, конкуренция за проекты с телеканалами обострилась. По мнению гендиректора «Роскино» Евгении Марковой
, несмотря на то что контракт с Netflix для российских режиссёров — это шанс на международное признание, в приходе стримингового сервиса в Россию есть и негатив: «велик риск переключения лучших креативных кадров на зарубежные проекты». До этого времени Netflix не заказывал российским студиям производство сериалов, покупая только готовые проекты. В августе 2019 года на площадке вышел первый снятый в России сериал под брендом Originals — «Лучше, чем люди» от YBW. В октябре 2020-го российский сериал «Эпидемия» продали Netflix примерно за $1,5 млн — рекордная сумма продажи среди отечественных проектов. С осени 2020 года Netflix взял курс на русификацию , заключив партнёрское соглашение с «Национальной Медиа Группой» (НМГ). Оператором платформы в России выступает дочернее предприятие НМГ «Развлекательный онлайн-сервис», занимающееся взиманием платы с российских подписчиков и дублированием контента на русский язык. За первые 2,5 месяца работы выручка компании составила 463 млн рублей. Фото: Pixabay, Pixabay License Откроем важный секрет: всё самое интересное — в нашем телеграме .