Что смотреть кино с 15 апреля

Пять новых картин, которые стоит посмотреть на большом экране, в подборке "Рамблера".

“Чернобыль”

Главный герой фильма, Алексей Карпушин, пожарный в Припяти. С возлюбленной Ольгой и ее маленьким сыном они собираются переехать к морю, чтобы начать новую жизнь. Но авария на Чернобыльской АЭС ставит под угрозу их планы на будущее и жизни. Алексей отправляется тушить пожар и погружается под ядерный реактор, пытаясь предотвратить новый, более мощный взрыв.

“Отец”

Энтони не молод, страдает деменцией и живет в одиночестве в Лондоне. Это очень тревожит его дочь, которая планирует перевезти отца к себе или найти ему сиделку. Энтони не нравятся предложенные варианты, но дочь не намерена сдаваться и собирается найти для отца идеальную женщину.

“Проект: Время назад”

В результате неудавшегося эксперимента студенты-кинематографисты оказываются в прошлом.

“Гениальное ограбление”

Герои фильма, молодой гений Том и обаятельный торговец предметами искусства Уолтер ввязались в опасную авантюру: за 90 минут они собираются ограбить самый охраняемый в мире банк. Почему именно за такое время? Просто потому, что столько будет идти Чемпионат мира по футболу, за которым наблюдают буквально все. Пока все увлечены игрой, молодые люди должны успеть провернуть свое дельце.

“В стране фей”