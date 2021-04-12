Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Почта

Земфира опубликовала саундтрек к фильму Литвиновой "Северный ветер"

Москва24иещё 2
6 часов назад
Певица и композитор Земфира опубликовала саундтрек "Северный ветер" к одноименному фильму Ренаты Литвиновой. Об этом сообщает "Газета.ру". Всего в сборник попали 15 композиций, послушать которые можно на всех платформах. Фильм Литвиновой "Северный ветер" вышел на широкие экраны в феврале 2021 года. Кроме самой актрисы, в картине снялись Антон Шагин, Софья Эрнст, Галина Тюнина, Светлана Ходченкова, Татьяна Пилецкая, Никита Кукушкин, Ульяна Добровская, Максим Суханов, Хибла Герзмава и другие. Для Земфиры это второй альбом за последние полтора месяца. Первый, "Бордерлайн", появился после восьмилетнего затишья и вызвал у слушателей неоднозначную реакцию. Также Земфира столкнулась с обвинениями в плагиате обложки альбома.
У Земфиры вышел новый альбом. В нем есть оперная ария, а сама певица поет лишь в одном треке
Фото: Москва24Москва24
Фильмы,Ульяна Добровская,Галина Тюнина,Никита Кукушкин,Татьяна Пилецкая,Максим Суханов,Хибла Герзмава,Светлана Ходченкова,Антон Шагин,Рената Литвинова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители