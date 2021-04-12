У Земфиры вышел новый альбом. В нем есть оперная ария, а сама певица поет лишь в одном треке

Певица и композитор Земфира опубликовала саундтрек "Северный ветер" к одноименному фильму Ренаты Литвиновой
. Об этом сообщает "Газета.ру". Всего в сборник попали 15 композиций, послушать которые можно на всех платформах. Фильм Литвиновой "Северный ветер" вышел на широкие экраны в феврале 2021 года. Кроме самой актрисы, в картине снялись Антон Шагин
, Софья Эрнст, Галина Тюнина
, Светлана Ходченкова
, Татьяна Пилецкая
, Никита Кукушкин
, Ульяна Добровская
, Максим Суханов
, Хибла Герзмава
и другие. Для Земфиры это второй альбом за последние полтора месяца. Первый, "Бордерлайн", появился после восьмилетнего затишья и вызвал у слушателей неоднозначную реакцию. Также Земфира столкнулась с обвинениями в плагиате обложки альбома.