Абсурдные смерти в кино, которые вызывают только смех

В то время как одни режиссеры продумывают гибель своих героев до мельчайших деталей, другие предпочитают не тратить на это время. Вот почему даже в хороших можно увидеть нелепую смерть персонажа. Подробнее о таких картинах - в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Я - легенда" Кадр из фильма "Я - легенда"

"Я легенда" (Роберт Невилл)

Кадр из фильма "Я - легенда"

В кульминации картины, разработав вакцину от недуга, герой Уилла Смита решает, что теперь можно умирать без зазрения совести. Когда толпы зомби набрасываются на Роберта, он прячет своих товарищей в стенную печь, а сам кидается на врагов с гранатой в руке. Однако, если присмотреться к размеру печи, становится очевидно, что и сам Роберт смог бы там укрыться.

"Криминальное чтиво" (Винсент Вега)

Кадр из фильма "Криминальное чтиво"

Винсент приходит в дом Бутча Куллиджа, чтобы подстеречь его и убить. Внезапная нужда заставляет его отлучиться в туалет, где Вега и расстреливает внезапно вернувшийся хозяин жилища.

"Криминальное чтиво", безусловно, является одной из культовых картин Тарантино. Но даже несмотря на это, поклонников режиссера поразила глупая кончина Винсента. Герой Джона Траволты - профессиональный наемный убийца, и оттого смешно видеть, как Винсента убивает Бутч при помощи оружия киллера.

"Глубокое синее море" (Рассел Франклин)

Кадр из фильма "Глубокое синее море"