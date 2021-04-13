Абсурдные смерти в кино, которые вызывают только смех

В то время как одни режиссеры продумывают гибель своих героев до мельчайших деталей, другие предпочитают не тратить на это время. Вот почему даже в хороших можно увидеть нелепую смерть персонажа. Подробнее о таких картинах - в материале "Рамблера".
Фото: Кадр из фильма "Я - легенда"Кадр из фильма "Я - легенда"
"Я легенда" (Роберт Невилл)
Кадр из фильма "Я - легенда"
В кульминации картины, разработав вакцину от недуга, герой Уилла Смита
решает, что теперь можно умирать без зазрения совести. Когда толпы зомби набрасываются на Роберта, он прячет своих товарищей в стенную печь, а сам кидается на врагов с гранатой в руке. Однако, если присмотреться к размеру печи, становится очевидно, что и сам Роберт смог бы там укрыться.
"Криминальное чтиво" (Винсент Вега)
Кадр из фильма "Криминальное чтиво"
Винсент приходит в дом Бутча Куллиджа, чтобы подстеречь его и убить. Внезапная нужда заставляет его отлучиться в туалет, где Вега и расстреливает внезапно вернувшийся хозяин жилища.
"Криминальное чтиво", безусловно, является одной из культовых картин Тарантино. Но даже несмотря на это, поклонников режиссера поразила глупая кончина Винсента. Герой Джона Траволты
- профессиональный наемный убийца, и оттого смешно видеть, как Винсента убивает Бутч при помощи оружия киллера.
"Глубокое синее море" (Рассел Франклин)
Кадр из фильма "Глубокое синее море"
Практически вырвавшись из пасти генетически усовершенствованных акул, Рассел решает взбодрить своих товарищей духоподъемной речью. Вот только герой не считает нужным отойти от воды, кишащей хищниками, хотя бы на 100 метров. Из-за этого под самый конец речи акула кусает Франклина, и этот укус становится для него смертельным.