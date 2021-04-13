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Три фильма про покер, которые затягивают не хуже азартной игры

Мира Маркина
2 часа назад
В азартные игры не только интересно играть - за ними также крайне интересно наблюдать. "Рамблер" выбрал несколько картин про покер, которые неизменно приковывают к экранам зрителей и держат в напряжении до финальных титров.
Три фильма про покер, которые затягивают не хуже азартной игры
Фото: Кадр из фильма "Калифорнийский покер"Кадр из фильма "Калифорнийский покер"

"Калифорнийский покер", 1974

Кадр из фильма "Калифорнийский покер"
Опытный игрок в покер Чарли заводит дружбу с новичком Биллом. Вместе они отправляются на турнир по покеру, где им предстоит сразиться с действующим чемпионом.

"Шулера", 1998

Кадр из фильма "Шулера"
Студент юрфака и талантливый игрок Майк однажды проигрывает в покер крупную сумму русскому бандиту. После этого юноша решает бросить карты и находит работу, но "в завязке" он находится недолго. Вскоре из тюрьмы выходит Лестер - друг Майка, который задолжал другим людям уйму денег. Чтобы помочь товарищу закрыть долги, главный герой возвращается к покеру.

"Большая игра", 2017

Кадр из фильма "Большая игра"
Молли Блум работает в адвокатском бюро Дина Кита. По ночам она помогает начальнику проводить подпольные игры в покер, а, уволившись, организовывает свою игру. Поначалу дела Блум идут в гору, но затем она связывается с преступниками и оказывается за решеткой. Защищать Молли в суде будет адвокат Чарли Джеффи.
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