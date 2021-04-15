Что известно про фильм Козловского «Чернобыль»

В картине рассказывается о жизни молодого пожарного Алексея Карпушина. Он влюбился в девушку-парикмахершу Ольгу, решил жениться на ней и уехать строить новую жизнь у моря, но случилась одна из самых страшных катастроф XX века — авария на Чернобыльской АЭС. Жизни тысячи людей угрожал второй взрыв, и пожарному вместе с другими членами бригады пришлось погрузиться под ядерный реактор, чтобы выпустить воду из резервуара и предотвратить его. За основу сюжета взята реальная история, которая произошла 15 мая 1986 года.