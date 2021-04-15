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Что известно про фильм Козловского «Чернобыль»

Анна Арсеньева
3 часа назад
Катастрофа в Чернобыле — очень популярная тема для экранизаций. Особенно интерес к ней вырос в последнее время. В 2019 году сняли американский мини-сериал "Чернобыль", который высоко оценили, как критики, так и зрители. Проект несколько раз был удостоен звания "лучший" на международных кинофестивалях. Вскоре за ним последовал российский ответ: 15 апреля выходит одноименный фильм Данилы Козловского. Подробнее о нем — в материале "Рамблера".
В картине рассказывается о жизни молодого пожарного Алексея Карпушина. Он влюбился в девушку-парикмахершу Ольгу, решил жениться на ней и уехать строить новую жизнь у моря, но случилась одна из самых страшных катастроф XX века — авария на Чернобыльской АЭС. Жизни тысячи людей угрожал второй взрыв, и пожарному вместе с другими членами бригады пришлось погрузиться под ядерный реактор, чтобы выпустить воду из резервуара и предотвратить его. За основу сюжета взята реальная история, которая произошла 15 мая 1986 года.
Как рассказали создатели, героями фильма стали простые советские люди: ликвидаторы аварии, сотрудники АЭС и жители Припяти. Главную женскую роль исполнила Оксана Акиньшина, а мужскую — сам Данила Козловский. Еще в "Чернобыле" сыграли Филипп Авдеев, Равшана Куркова и Николай Козак.
Большая часть съемок проходила на действующей Курской АЭС в городе Курчатов. Подводные сцены снимали в Венгрии. Еще группа ездила в Хорватию, а над некоторыми эпизодами работали в Москве и Подмосковье. Бюджет фильма составил 690 миллионов рублей.
В финале картины выступает Алла Пугачева, которая поет в честь героев, участвовавших в ликвидации последствий аварии.
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