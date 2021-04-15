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Кончаловский призвал заплатить Абдуллиной за ремейк «Иронии судьбы»

Мария Грибова
3 часа назад
Режиссер Андрей Кончаловский посоветовал отдать деньги с ремейка «Иронии судьбы» вдове Рязанова. Об этом он заявил NEWS.ru.
В США снимут англоязычную версию фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» — About Fate. Режиссером выступит Марюс Вайсберг. В картине снимутся голливудские актеры Эмма Робертс и Томас Манн.
«Пускай заплатят деньги вдове Рязанова, это было бы хорошо»,
— заявил Кончаловский.
Режиссер также добавил, что его мало интересует, что происходит в Америке.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Ургант высмеял Бузову, которая будет судить КВН.
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