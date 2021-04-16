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Спилберг назвал лучший фильм про супергероев

Стелла Шмель
1 час назад
Культовый американский режиссер, продюсер и сценарист Стивен Спилберг рассказал, какой фильм считает лучшим среди кинолент про супергероев. Об этом сообщает Screen Rant.
Он считает, что этого звания заслуживает фильм "Стражи галактики". Также он включил работу Джеймса Ганна в свой персональный список 20 лучших фильмов всех времен.
Режиссер Джеймс Ганн отреагировал на эту новость в своем Twitter:
"Я знаю, что Спилберг сказал, что его любимый фильм о супергероях — "Стражи". Я был в монтажной с Фредом Раскиным, когда услышал об этом, и даже пустил слезу. Ведь я снимаю фильмы из-за "Челюстей" и "В поисках утраченного ковчега".
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