«Ерунда собачья»: Ахеджакова раскритиковала голливудскую «Иронию судьбы»

Сниматься новая картина будет в Голливуде и якобы уже даже подобраны актеры на роли главных героев. Сюжет, правда, трансформируют под менталитет американского зрителя, да и имена у персонажей другие.
Так, главную героиню Надю в ремейке будут звать Марго, а сыграет ее племянница Джулии Робертс, актриса Эмма Робертс. Женю Лукашина воплотит Томас Манну. А героиню Лии Ахеджаковой, сыгравшей коллегу Нади Шевцовой, сыграет актриса с афроамериканскими корнями.
Лия Ахеджакова, узнав о намерении российского режиссера Марюса Вайсберга, отреагировала эмоционально. В короткой беседе с корреспондентом «КП-Петербург», 82-летняя Лия Меджидовна, назвала происходящее «собачьей ерундой».
«Вам больше не о чем думать? Ну что такое, журналисты этим д*****м занимаются. Это ерунда собачья, прекратите», - сказала Лия Ахеджакова и вежливо попрощалась.