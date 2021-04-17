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Выбран лучший мультфильм года

Александра Нечаева
6 часов назад
На официальном сайте премии Annie Awards объявили лауреата в номинации “Лучший анимационный фильм”. Им стал мультфильм режиссеров Питера Доктера и Кемпа Паэурса “Душа” студии Pixar.
Выбран лучший мультфильм года
Фото: Кадр из мультфильма "Душа"Кадр из мультфильма "Душа"
История приключений души нью-йоркского джазового музыканта и его подопечной тронула сердца множества зрителей. С октября 2020 года мультфильм собрал в мировом прокате более 117 миллионов долларов. На экраны российских кинотеатров “Душа” вышла 21 января 2021 года и была высоко оценена зрителями. Также мультипликационный фильм был удостоен премии “Золотой глобус”.
В борьбе за победу в номинации “Лучший анимационный фильм” мультфильм “Душа” обошел такие ленты, как “Вперед”, “Семейка Крудс: новоселье”, “Семья Уиллоби”.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Спилберг назвал лучший фильм про супергероев.
Фильмы,Душа,
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