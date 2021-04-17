Выбран лучший мультфильм года

На официальном сайте премии Annie Awards объявили лауреата в номинации “Лучший анимационный фильм”. Им стал мультфильм режиссеров Питера Доктера и Кемпа Паэурса “Душа” студии Pixar.

История приключений души нью-йоркского джазового музыканта и его подопечной тронула сердца множества зрителей. С октября 2020 года мультфильм собрал в мировом прокате более 117 миллионов долларов. На экраны российских кинотеатров “Душа” вышла 21 января 2021 года и была высоко оценена зрителями. Также мультипликационный фильм был удостоен премии “Золотой глобус”.