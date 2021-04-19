Звезда сериалов Бурлаков ждет пересадку печени: падает гемоглобин из-за цирроза

Актёр Игорь Бурлаков прозябает в нищете и нуждается в пересадке печени. У звезды сериалов тяжёлое заболевание, а денег на лечение не хватает.

Звезда сериалов «Весной расцветает любовь» и «Прокурорская проверка» Игорь Бурлаков уже несколько лет борется за свою жизнь. У прославленного артиста цирроз печени, денег на лечение катастрофически не хватает.

«Я жду трансплантации печени, — начал Бурлаков. — Пока отправил документы на операцию. Но у меня падает гемоглобин и добиться должного лечения я не могу. Сейчас по всем показателям мне необходима трансплантация печени».

— Сколько стоит операция?

— Бесплатно. По ОМС. Но очередь, я пока жду. У меня падает гемоглобин на фоне цирроза печени, что усугубляет ситуацию.

— А коллеги вас поддерживают?

— 23 тысячи рублей общими силами перевели. Лечение же стоит больше 100 тысяч, например, проколоть те же самые препараты с железом. Если гемоглобин дойдёт до 70, то необходимо будет делать переливание крови. Мне раньше помогали богатые друзья, благотворительные фонды. Я проходил лечение, поэтому все ещё живу. Но сейчас ситуация критическая. Я в таком тупике. Не хочу умирать.

— Сын помогает?

Он иногда продуктами помогает, диетическим питанием. Все очень сложно, помощи попросить не у кого.