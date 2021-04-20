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Три фильма, которые заставят встать с дивана и начать действовать

Мира Маркина
5 часов назад
В жизни большинства людей рано или поздно наступает момент, когда мотивация двигаться вперед и сворачивать горы пропадает. Виной тому может быть множество факторов: от эмоционального выгорания до разрыва с любимым человеком. Каждый справляется с трудностями по-разному, однако порой даже простой фильм может помочь взглянуть на жизнь под другим углом. Подробнее о самых вдохновляющих картинах – в материале "Рамблера".
Три фильма, которые заставят встать с дивана и начать действовать
Фото: Кадр из фильма "Дикая Роза"Кадр из фильма "Дикая Роза"

"Дикая Роза", 2018

Кадр из фильма "Дикая Роза"
Роза-Линн талантливая певица, мечтающая стать звездой кантри-сцены. Но есть несколько проблем, которые вставляют ей палки в колеса. Во-первых, у нее двое детей, о которых нужно заботиться. Во-вторых, героиня не так давно вышла из тюрьмы и по условиям освобождения должна проводить вечера дома.

"Джой", 2015

Кадр из фильма "Джой"
Мотивирующий байопик о жизни матери-одиночки Джой Мангано. Пытаясь свести концы с концами, девушка изобретает самовыжимающуюся швабру и открывает собственный бизнес.

"Со дна вершины", 2017

Кадр из фильма "Со дна вершины"
17-летний Леша Царев чемпион юношеской сборной по горным лыжам и гордость школы. У него есть девушка Лина и друг Костя, он жизнелюбив и оптимистичен, но в один миг все меняет страшная трагедия – Леша остается без ног.
В основу спортивной драмы легли реальные события из жизни горнолыжника Алексея Мошкина.
Фильмы,Джой,Со дна вершины,Алексей Мошкин,
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