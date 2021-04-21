«Хотелось встать и уйти»: что пишут о фильме «Чернобыль»

15 апреля на экраны вышел фильм "Чернобыль", вдохновленный событиями 1986 года. Его режиссером и продюсером стал Данила Козловский , который также сыграл главную роль. Это не первая его работа за кадром: он уже выступал в качестве режиссера фильма "Тренер", где он тоже играл главную роль. Его предыдущий опыт был встречен зрителями положительно, поэтому он решил продолжить свою карьеру за кадром. Однако новый фильм понравился не всем. "Рамблер" рассказывают, что пишут о картине.

В начале фильма присутствует заставка, которая предупреждает о том, что все истории людей были выдуманы, а сама история аварии на ЧАЭС стала вдохновением для создателей. Именно поэтому сюжет не претендует на историческую точность, но часть реальных фактов там все же изложена. Историю аварии создатели рассмотрели через призму любви. Главным героем фильма является сотрудник пожарной части Алексей, который за день до аварии переводится на службу в Киев. За две недели до этих событий он встречает свою бывшую девушку и планирует вновь завоевать ее любовь. Эта линия идет параллельно с основными событиями.

Кадр из сериала "Чернобыль"

Информация о том, что Данила Козловский будет снимать фильм про катастрофу в Чернобыле появилась еще в 2019 году. Тогда же на видеосервисах состоялась премьера одноименного сериала от HBO. Уже тогда стало понятно, что Козловскому не избежать сравнений с нашумевшим шоу. И сейчас зрители пишут о том, что западный сериал оказался все-таки лучше, чем российский фильм.

"HBO не переплюнуть", — пишут в комментариях Козловскому в Instagram.

Некоторые зрители в своих отзывах пишут, что фильм был прямо скопирован с сериала, так как его сняли раньше, а о съемках фильма объявили после того, как вышла половина серий.

Кадр из фильма "Чернобыль"

Посмотревшие фильм критикуют и любовную линию, через которую были рассмотрены события фильма. Многие считают, что она оказалась ни к месту, и на нее было потрачено слишком много экранного времени.

"Фильм не имеет никакой идеи. Практически ничего того, что ассоциируется с теми событиями. Ни хронологии, ни причин, ни хода расследования, ни результатов - ничего"

"Посмотрели данный фильм. Даже оценка единица слишком высока для этого фильма. Минут через 20 хотелось встать и уйти. Еще через 20 минут потеряла любую нить в этом фильме, кроме как любовная ничего не понять", — пишут зрители об идее и ее реализации. (Прим. ред. — здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Многие зрители отметили, что Данила Козловский, выступивший режиссером, продюсером и главным актером, пытается выразить на экране свое эго: