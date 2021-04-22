Фильмы, рекомендованные к просмотру профессорами ВГИКа

Эти картины давно стали классикой кинематографа. Если вы не видели какие-то из них, самое время это исправить. В подборке “Рамблера” шесть фильмов, которые вошли в список, рекомендуемых к просмотру картин, составленный преподавателями ВГИКа для своих студентов.

Фото: Кадр из фильма "Побег из Шоушенка" Кадр из фильма "Побег из Шоушенка"

“Список Шиндлера” (режиссер Стивен Спилберг)

Спилберг рассказал реальную историю Оливера Шиндлера, которому во время Второй мировой войны удалось спасти более 1000 обреченных на смерть евреев.

Кадр из фильма “Список Шиндлера”

Фильм получил множество наград, включая семь “Оскаров” и три “Золотых глобуса”. Режиссер за этот фильм даже не взял гонорар, основав на эти деньги “Фонд Шоа”, который занимается сохранением документов и свидетельств о геноциде.

“Побег из Шоушенка” (режиссер Фрэнк Дарабонт)

Фрэнка Дарабонта и Стивена Кинга (по повести которого и был создан фильм) связывала давняя дружба. Поэтому права на экранизацию режиссер получил легко и практически бесплатно. Кинг не ошибся, доверившись своему другу: Дарабонту удалось создать настоящий шедевр о побеге из неприступной тюрьмы. Фильм и теперь продолжает занимать высокие места в разнообразных рейтингах.

“Семнадцать мгновений весны” (режиссер Татьяна Лиознова)

Фильм, по праву вошедший в золотой фонд советского кинематографа, о бесстрашном полковнике Исаеве любим уже несколькими поколениями и до сих пор к нему не теряют интерес.

“Форрест Гамп” (режиссер Роберт Земекис)

Фильм снят по мотивам одноименного романа Уинстона Грума, но картина в итоге оказалась довольно далека от оригинала.

Кадр из фильма "Форрест Гамп"

Возможно, это и к лучшему, ведь фильм стал настоящей легендой. Картина стала одной из самых кассовых в 1994 году, завоевала три “Золотых глобуса”, шесть “Оскаров” и множество других наград.

“Иван Васильевич меняет профессию” (режиссер Леонид Гайдай)

Этот фильм, снятый по мотивам пьесы Михаила Булгакова “Иван Васильевич”, как и картина, о которой упоминалось выше, завоевал гораздо большую популярность, нежели оригинал. До сих пор ее с удовольствием смотрят и старшие зрители, и новое поколение.

“Крестный отец” (режиссер Фрэнсис Форд Коппола)

Картина, созданная по роману Марио Пьюзо , заслуженно считается классикой мирового кинематографа.

Кадр из фильма “Крестный отец”